Fiera Milano

Lunedì, 4 novembre 2019 - 08:21:00 Fiera Milano e Samsung SDS insieme per la trasformazione digitale Siglato un Memorandum of Understanding (MoU) tra le due società per accelerare il processo di trasformazione digitale del Gruppo Fiera Milano

(da sinistra Curci, Pazzali, Failla, Won Pyo Hong) Fiera Milano e Samsung SDS insieme per la trasformazione digitale Fiera Milano e Samsung SDS, azienda che si occupa di trasformazione digitale e innovazione, hanno firmato oggi un Memorandum d’Intesa per l’avvio di una collaborazione ad ampio respiro nel campo del digitale. Attraverso questo accordo, Fiera Milano punta ad accelerare la trasformazione digitale nei quartieri fieristici (fieramilano e fieramilanocity) e nel centro congressuale MiCo. L’obiettivo è quello di garantire a questi quartieri la possibilità di offrire ancora più servizi di qualità al visitatore, espositore e organizzatore, con un approccio in grado di assicurare una sempre migliore customer experience. Samsung SDS metterà a disposizione la sua esperienza e conoscenza nei processi di trasformazione digitale grazie anche al suo “Digital Transformation Framework” che mira a sfruttare le soluzioni tecnologiche a sostegno dell’innovazione digitale in vari settori. L’accordo è stato siglato questa mattina presso la Residenza d’Italia a Seoul, in Corea del Sud, da Fabrizio Curci, CEO di Fiera Milano ed il Dottor Won-Pyo Hong, Presidente e CEO di Samsung SDS, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia, Federico Failla e del Presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali. Il primo progetto che vedrà impegnata Samsung SDS è la trasformazione digitale dei più importanti elementi della comunicazione visiva all’interno dei quartieri espositivi. La nuova infrastruttura di segnaletica digitale (digital signage system), composta da un sistema innovativo di schermi ad alta risoluzione adattabili ad una grande varietà di applicazioni, renderà unica l’esperienza di visita nelle manifestazioni fieristiche e negli eventi.