Fiera Milano: siglato contratto per acquisto 60% Made Eventi

Fiera Milano S.p.A. comunica di avere sottoscritto in data odierna un contratto preliminare vincolante per l’acquisizione del 60% della società MADE Eventi S.r.l. da Federlegno Arredo Eventi S.p.A. MADE eventi organizza, nel quartiere fieristico di Rho di Fiera Milano, MADE expo, fiera biennale internazionale dell’architettura e delle costruzioni dedicata a progettisti, imprese, buyer e operatori specializzati. La manifestazione si articola in quattro saloni: MADE Costruzioni e Materiali, MADE Involucro e Serramenti, MADE Interni e Finiture, MADE Software, Tecnologie e Servizi. MADE expo è l’evento chiave del mercato delle costruzioni, con un valore stimato dall’Osservatorio ANCE di 128 miliardi di euro nel 2018, in crescita dell’1,5% rispetto all’anno precedente. Il settore di riferimento di MADE expo è sinergico con la fiera Sicurezza, che vede tra le soluzioni proposte anche quelle relative al building automation. Una complementarietà merceologica che è presente anche in FISP, fiera internazionale per la sicurezza e la protezione, organizzata dal Gruppo Fiera Milano a San Paolo in Brasile.

L’ultima edizione della manifestazione MADE expo, che si è tenuta dal 13 al 16 marzo 2019, ha occupato una superficie espositiva netta di circa 50 mila metri quadrati e ha registrato oltre 90.000 presenze, di cui circa il 10% provenienti dall’estero. Il prezzo di acquisto concordato per il 60% della società MADE eventi è fissato in 1,86 milioni di euro. Il prezzo prevede l'assenza di debiti finanziari della società acquisita. L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci, ha commentato: “L’acquisizione rientra tra le linee di sviluppo del Piano Strategico 2018-2022, rafforzando ulteriormente il portafoglio delle manifestazioni direttamente organizzate, in sinergia settoriale con quest’ultimo. L’operazione, inoltre, contribuisce a consolidare ulteriormente la partnership tra Fiera Milano e Federlegno Arredo Eventi, organizzatore del Salone Internazionale del Mobile di Milano.” Emanuele Orsini, Presidente di Federlegno Arredo Eventi ha commentato: “La vendita a Fiera Milano della quota di maggioranza di MADE expo nasce dalla volontà di rafforzare un asset strategico per il nostro Gruppo. In questi anni la manifestazione si è confermata come la più importante fiera italiana dedicata all’edilizia e all’architettura; ora è giunto il momento di mettere a frutto gli investimenti fatti sino a oggi puntando a un consolidamento che, grazie a 2 una partnership di altissimo livello, consentirà a MADE expo di svolgere un ruolo sempre più significativo nel panorama internazionale delle rassegne dedicate al mondo delle costruzioni.” MADE Eventi, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2017, ha conseguito ricavi pari a 10,4 milioni di euro, un EBITDA pari a 0,7 milioni di euro e un risultato netto pari a 0,4 milioni di euro. La Società, nel bilancio chiuso al 30 giugno 2018, anno in cui non si è tenuta la manifestazione MADE expo, ha registrato ricavi pari a 660 migliaia di euro, un EBITDA negativo per 1,5 milioni di euro e un risultato netto negativo di 1,2 milioni di euro. La sottoscrizione dell’accordo di compravendita è prevista entro la fine del mese di ottobre 2019. _________________________