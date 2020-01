Fiera Milano, taglio del nastro per Homi, il Salone degli stili di vita

"HOMI è una vetrina importante del design e delle tendenze e rappresenta un'occasione notevole per la Fiera e per le aziende italiane. È uno spazio in cui possono promuovere le eccellenze del Made in Italy da esportare in tutto il mondo". Lo ha detto l'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e Disabilità Stefano Bolognini, in occasione del taglio del nastro della nuova edizione di HOMI, il Salone degli Stili di Vita, alla Fiera di Milano

QUATTRO GIORNI ALL'INSEGNA DELLO STILE

Homi 2020 è aperta da oggi, 24 gennaio sino a lunedì 27 gennaio. La manifestazione che rende protagonista la casa e l'abitare in tutte le sue declinazioni, spazia dall'ambito della decorazione al tableware, dal design al tessile, dalle fragranze al gifting al festivity. I numeri dell'edizione sono sempre più importanti di anno in anno, e in fiera, nel 2020 sono 600 gli espositori, dei quali il 19% proviene dall'estero. Sono presenti più di 500 buyer altamente selezionati, provenienti da 65 paesi di tutto il mondo. Tra le delegazioni più numerose da segnalare quelle di Stati Uniti, Cina, Russia, Canada, Spagna e Giappone.