Homi Fashion&Jewels, il meglio dell'accessorio a Fiera Milano

Torna Homi Fashion&Jewels, il meglio dell'accessorio per la persona tra big&new name, progetti speciali e nuovi trend. Il salone internazionale, osservatorio privilegiato di settore, andrà in scena dal 13 al 16 settembre negli spazi di fieramilano, Rho, con le novità di oltre 600 brand ed un progetto espositivo innovativo, tra glamour e business.

Creazioni artigianali Made in Italy, pezzi unici e originali, sperimentazioni internazionali e progetti innovativi e dell'eccellenza trovano nel nuovo concept espositivo il loro palcoscenico ideale. Un’occasione unica di incontro e confronto tra designer, distributori e retailer internazionali.

I NUMERI In un unico appuntamento si concentra un'ampia offerta espositiva, rappresentata da realtà storiche, nuovi nomi ricchi di creatività, grandi griffe del bijoux e dell’accessorio. All'interno del percorso espositivo, protagoniste le novità di 604 brand, il 29% dei quali proviene dall'estero, da 27 diverse nazioni, tra le quali le più rappresentative sono Francia, Grecia, Spagna e Turchia.

HOMI Fashion&Jewels ha realizzato importanti investimenti nell'ospitalità, con attività di scouting e incoming buyer sia in Italia che all’estero, in oltre 30 paesi tra Europa, Asia, Medio Oriente, Africa. Top spender da tutto il mondo, gli operatori vengono selezionati da una rete internazionale qualificata e profilati da un team specializzato per garantire alle aziende molteplici opportunità̀ di business, grazie anche al supporto e alla collaborazione di ITA/ICE.

Dopo che nell’ultimo decennio (2009-2018) i prodotti FASHION&JEWELS hanno registrato una crescita del 5.9%, a 973.5 miliardi di euro e anche nello scenario 2019-2022 si attendono dinamiche di segno positivo. Nello specifico, il commercio mondiale di prodotti FASHION & JEWELS è previsto in aumento del 5.2% medio annuo in euro. Sempre nel quadriennio in esame, è stimata una crescita complessiva delle importazioni mondiali di FASHION & JEWELS di quasi 220 miliardi di euro. La mappa delle opportunità di crescita segnala i maggiori contributi da Stati Uniti (+23.1 mld di euro), Germania (+11.8 mld €), Cina (+10.3 mld €), Hong Kong (+12.3 mld €) e Giappone (+10.6 mld €).

HOMI FASHION&JEWELS FA RIMA CON MICAM E MIPEL

Il 15 e il 16 settembre 2019 HOMI Fashion&Jewels va in scena in concomitanza con MICAM e MIPEL, le storiche manifestazioni dedicate rispettivamente a calzature e pelletteria, in calendario fino al 18 settembre. Un'importante opportunità per buyer e operatori internazionali di intercettare le tendenze dei due mondi, in una vera e propria fashion week dedicata all'universo dell'accessorio.

I PROGETTI SPECIALI DI HOMI FASHION&JEWELS

La kermesse si arricchisce di due aree e progetti speciali, che svelano i nuovi trend.

SPERIMENTA è la speciale sezione del salone dedicata alle proposte caratterizzate da forte originalità e da pezzi unici ed esclusivi, con protagonisti sessanta brand internazionali accolti in due aree. La prima dedicata all'universo dei bijoux e gioielli, l'altra al mondo fashion e realizzata in collaborazione con A.I. Artisanal Intelligence. Nella sezione trovano spazio realtà di nicchia, agili e smart, che si muovono senza il peso di meccanismi complessi. Brand che fanno propri grandi temi quali la sostenibilità ambientale e il recupero di materiali nell’ottica di un’economia circolare.

TUTTEPAZZEPERIBIJOUX-THE INCUBATOR è invece l'area speciale che raccoglie i nuovi trend lontani dall’omologazione grazie a un'offerta di marchi internazionali. Una proposta, dedicata alla tendenze del panorama fashion e fine jewelry, di nicchia, variegata e differenziata e ideata da Maria Elena Capelli, cool hunter e jewel design curator con la piattaforma Tuttepazzeperibijoux.com. La sezione è punto di riferimento per concept store e gioiellerie alla ricerca di pezzi unici, fatti a mano, di alta qualità e fuori dal coro.

UN RICCO PROGRAMMA DI EVENTI E SFILATE ANIMA LA KERMESSE

Durante il salone va in scena un palinsesto di sfilate, talk e workshop, a cui parteciperanno relatori internazionali, includendo temi e riflessioni sempre più contemporanei come la sostenibilità, o il fenomeno della customizzazione. HOMI Fashion&Jewels diventa osservatorio privilegiato sul mondo degli accessori per la persona.

#IAMTHEMAKER è invece il progetto che-attraverso mini-interviste proiettate all’interno della manifestazione e sui principali canali social– animerà la manifestazione cercando una definizione ai tre valori fondamentali di HOMI Fashion&Jewels: unicità, ricerca, sperimentazione. Espositori, buyer e addetti ai lavori saranno tutti invitati a raccontare l’esperienza della mostra in diretta e a spiegare la loro visione dell’art&craft di oggi e di domani.