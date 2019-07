Homi Outdoor, in anteprima i progetti della Design Competition Expo Dubai 2020

IMPRESE-LAVORO.COM Milano - A HOMI Outdoor_HOME&DEHORS, dal 13 al 16 settembre a Fiera Milano, saranno presentati in anteprima assoluta i progetti della Design Competition Expo Dubai 2020, la call for ideas riservata a giovani designer e imprese lombarde promossa da Regione Lombardia e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, che traguarda all’Esposizione universale in programma il prossimo anno a Dubai. Ai giovani designer, in coerenza con il tema di Expo 2020 “Connecting minds, Creating the future”, è stato domandato di sviluppare idee progettuali sul tema del “Connecting Spaces” inteso sia come oggetti di design per connettere gli spazi che richiamano la tradizione italiana dell'artigianato interpretato in maniera innovativa (Innovative Crafting), sia come spazi connessi attraverso il digitale, IoT, nuove tecnologie di domotica applicate al design e information design (Digital Connecting Spaces), oppure ancora come strutture temporanee per connettere le persone (Design for Human Connection).

I progetti vincitori saranno esposti ad Expo 2020 Dubai, in programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, a rappresentare l’eccellenza lombarda nei settori del design e della creatività. Ma prima di volare negli Emirati Arabi, i progetti selezionati saranno raccontati a HOMI Outdoor_HOME&DEHORS seguendo una “tradizione” che ha già visto HOMI promotore dell’iniziativa negli anni precedenti, nell’ottica della valorizzazione delle aziende del territorio lombardo e dello scouting rivolto ai giovani designer. Così, gli operatori in visita alla mostra avranno l’opportunità esclusiva di scoprire i progetti scelti per offrire una dimostrazione unica delle nuove frontiere della creatività italiana nel design. Sostenibilità dei materiali e delle tecniche produttive, un uso sorprendente della tecnologia, una grande libertà nella creazione di nuovi ambienti in cui contestualizzare le loro proposte di design e una ricca varietà di ambiti di utilizzo, fanno dei prototipi di Design Competition un compendio unico sulla concezione odierna di oggetti e accessori e una incredibile opportunità per scoprire come cambieranno le nostre abitudini nel prossimo futuro. L’appuntamento per gli operatori con l’anteprima assoluta dei progetti di Design Competition è a HOMI Outdoor_HOME&DEHORS, a Fiera Milano dal 13 al 16 settembre 2019.