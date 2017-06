HostMilano supera i numeri dell’edizione 2015: oltre 1800 aziende confermate

E' iniziato il conto alla rovescia per la 40esima edizione di HostMilano che, a fieramilano da venerdì 20 a martedì 24 ottobre, celebrerà l'appuntamento con la manifestazione leader mondiale per le filiere Ho.Re.Ca., foodservice, retail, GDO e hôtellerie.

Numeri in crescita rispetto allo stesso periodo 2015



A distanza di poco meno di cinque mesi dal taglio del nastro, i numeri di HostMilano - International Hospitality Exhibition parlano già di un successo rispetto alla passata edizione: ad oggi 1.824 aziende hanno confermato la propria presenza, di cui 1.092 italiane (59,9%) e 732 estere (40,1%).



“Con un incremento dell’11,4% rispetto alla stessa data del 2015, i numeri confermano la centralità di Host nel panorama fieristico internazionale, - ha commentato Simona Greco, Direttore Art, Fashion, Hospitality & Travel Exhibitions di Fiera Milano – e fanno ben sperare nella riuscita di questa 40° edizione. I produttori italiani e internazionali trovano infatti in Host il perfetto marketplace per presentare le innovazioni tecnologiche e i trend in generale dell’ospitalità, grazie anche allo scouting continuo che FieraMilano adotta per selezionare buyer di altissimo profilo: quest’anno saranno oltre 1.500 provenienti da tutti i continenti”.



“Il primato della città nei settori di punta del Made in Italy – ha osservati Cristina Tajani, Assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane del Comune di Milano – si deve non solo agli eventi diretti al consumatore finale e focalizzati su eccellenze come il food, la moda o il design. Ma anche alle fiere professionali come Host, che esprimono un aspetto forse meno noto ma altrettanto importante dell’artigianalità italiana: la meccanica di precisione, che con la sua innovazione costante rende possibile la sempre maggiore creatività nell’ospitalità grazie ad attrezzature, prodotti e format sempre più hi-tech.



Nove new entry tra i Paesi partecipanti



Il carattere sempre più internazionale di HostMilano, che vedrà ai nastri di partenza aziende in rappresentanza di 55 Paesi, è dimostrato anche dalle otto new entry - Bielorussia, Egitto, Liechtenstein, Nuova Zelanda, Serbia, Sud Africa, Sri Lanka, Ucraina - che per la prima volta si affacciano sul palcoscenico della manifestazione, mentre torna il Canada dopo l’edizione 2011. Se si esclude l'Italia, il continente che potrà vantare il maggior numero di aziende sarà l’Europa (73,5%), mentre al vertice della top 10 delle nazioni straniere ci sono Germania, Spagna e Francia, subito seguite da Usa, Regno Unito, Svizzera, Grecia, Olanda, Portogallo, Austria.



Per quanto riguarda la tipologia merceologica delle aziende, il macrosettore Ristorazione professionale e Pane Pizza Pasta 'pesa' per il 45,7%, ed è anche il più rappresentato con 729 partecipanti. Gli altri due macrosettori rispondono per: il Caffe Tea - Bar Macchine Caffè Vending - Gelato Pasticceria, al 36,5% e l'Arredo e Tavola al 17,8%.



Presenti più di 1.500 buyer da tutto il mondo



Selezionati grazie al crescente investimento sulla profilazione e alla collaborazione sempre più stretta con ITA - Italian Trade Agency: si tratta di più di 1.500 hosted buyer in arrivo da Europa (10%), Mediterraneo e Sudafrica (7%), Medio Oriente (15%), Nord America (23%), Centro e Sud America (8%), Russia (18%), Asia e Oceania (19%).



Centinaia di incontri ed eventi, oltre al business



La 40esima edizione HostMilano - International Hospitality Exhibition non è stata però pensata solo per essere un’occasione di business in tutti i campi dell’Ho.Re.Ca, ma è anche un luogo dove formarsi e informarsi. Oltre ai meeting professionali veri e propri, non mancherà infatti un elevato numero di appuntamenti, tra workshop, incontri di formazione, tavole rotonde e show-cooking. Tutti supervisionati da Host, le centinaia di eventi potranno essere seguiti liberamente dai visitatori della manifestazione, che avranno così la possibilità di essere aggiornati su tutti i temi “caldi” del momento.



EXIHS accenderà i riflettori sulla tradizione millenaria dell'ospitalità italiana, grazie al ritorno dello spazio-concept firmato dall'architetto Dante O. Benini, quest’anno realizzato in partnership con Davide Rampello: un grande cubo, che ripercorre la storia dell’accoglienza attraverso l’uso delle superfici e della materia. Accanto, una lounge con una grande parete di fondo ospiterà i prodotti base dell’agricoltura e della cucina italiana.



Nella ristorazione, APCI, Associazione Professionale Cuochi Italiani, con il progetto di formazione Obiettivo Apprendistato, porterà in fiera i più talentuosi giovani usciti dalle scuole professionali, selezionati in un lungo percorso. Dal canto suo, lo spazio Identità Future, organizzato in collaborazione con Identità Golose, vedrà gli chef cimentarsi in avvincenti show cooking dove saranno presentate le ultime frontiere dell’haute cuisine.



Ci sarà spazio anche per le finali dei campionati mondiali Cake Designers World Championship e World Trophy of Pastry, Ice Cream and Chocolate in collaborazione con FIPGC - Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria.



Inoltre, Altoga, Associazione Lombarda Torrefattori e Importatori di Caffè e Grossisti Alimentari e Fipe collaboreranno ad Host 2017 per dare vita a Caffè e…, evento interamente dedicato al mondo del caffè. Lo stesso tema sarà al centro, il 21 e 22 ottobre, del V° Gran Premio della Caffetteria Italiana organizzato da Aicaf, Accademia Italiana Maestri del caffè e, per le finali, sostenuto da Altoga con lo scopo di promuovere la professionalità e i prodotti made in Italy.



Infine, si svolgerà tra formazione ed entertainment il palinsesto concepito da Mixer con Planet One; HostMilano sarà l'occasione per loro di svelare le magie della mixability con laboratori professionali e Food Show, alla scoperta di erbe naturali e piante officinali.



Al via le intese con le associazioni internazionali



All'interno di una strategia che ha visto una maggiore promozione capillare in tutto il mondo per raggiungere un più ampio spettro di utenti, la manifestazione del prossimo ottobre ha voluto anche concentrare l'attenzione sulle aree target di questa edizione – USA, Canada e Medio Oriente – per le quali sono previste attività per attrarre i visitatori, anche tramite accordi con autorevoli associazioni internazionali.



Per quanto riguarda il mercato nordamericano, in particolare, dopo aver ottenuto la prestigiosa certificazione del Commercial Service dello US Department of Commerce che autorizza la presenza ufficiale ad HostMilano del Paese, la fiera ha siglato alcune partnership con importanti realtà come ASID, American Society of Interior Designers; IDC, Interior Designers of Canada; ISHP - International Society of Hospitality Purchasers; NEWH The Hospitality Industry Network, BAC - Baking Association of Canada; e NYC Hospitality Aliance. Queste solo le ultimissime firme, che si aggiungono a quelle con Feda - Foodservice Equipment Distributors Association; Ocsa - Ontario Convenience Stores Association, WCSA - Western Convenience Stores Association e Restaurants Canada.



Quando si parla di accordi, però, HostMilano non guarda solo al Nord America, ma a tutti i mercati più interessanti. Così, l’ultima intesa in ordine di tempo è stata quella firmata con CEDA, Catering Equipment Distributors Association, che comprende quasi 100 distributori di prodotti e servizi per la ristorazione del Regno Unito. Nello stesso settore opera poi la spagnola AFEHC, Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades, mentre continua la collaborazione con due enti che da tempo hanno un loro ruolo attivo e propositivo nella kermesse milanese: FCSI - Foodservice Consultants Society International, che riunisce professionisti specializzati nell’offerta di servizi di consulenza nell’industria della ristorazione e dell’ospitalità, in ogni angolo del Globo. E SCA, Specialty Coffee Association, che da gennaio 2017 riunisce in sé Scaa, the Specialty Coffee Association of America e Scae, the Specialty Coffee Association of Europe.



Tutti gli aggiornamenti sono disponibili su: www.host.fieramilano.it, @HostMilano, #Host2017.