La casa smart? E' hi-tech, sicura e bella: in Fiera Milano c'è "Sicurezza"

La casa smart? E' hi-tech, sicura e bella: in Fiera Milano "Sicurezza"

Linee sottili ed eleganti, ricerca del colore, interfacce touch, cura della forma e dei materiali: il mondo della smart home oggi è sempre più attento all’estetica e alla ricerca di design. I sistemi di domotica avanzata, infatti, non solo migliorano e ottimizzano il livello di sicurezza e comfort delle nostre case, ma si integrano con grande discrezione nell’ambiente, dando un tocco “glamour” e hi-tech.

Se un tempo sistemi antifurto, telecamere e videocitofoni potevano esser considerati utili ma invasivi, oggi si trasformano in “complementi di arredo” e colore, design e facilità d’uso si rivelano importanti quanto la loro efficacia.

A SICUREZZA e Smart Building Expo - le due manifestazioni che dal 13 al 15 novembre a Fiera Milano presenteranno le soluzioni più innovative per sicurezza, antincendio e integrazione tecnologica - si potrà toccare con mano questa nuova dimensione della casa: hi-tech, confortevole, ma anche attenta allo stile.

I sistemi smart sono sempre più diffusi e rappresentano un comparto in forte crescita: + 52% nel 2018, raggiungendo quota 380 milioni di euro (Report Smart Home dell'Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano).

Con un solo “tocco” sullo smartphone ormai si gestisce tutta la casa:- si possono accendere e spegnere le luci in momenti prefissati- far sollevare la porta del garage mentre stiamo arrivando o per far entrare un ospite- impostare l’apertura delle tapparelle all’ora della sveglia,- controllare che tutto sia a posto, ma, perché no, dare un occhio al nostro cane! La videosorveglianza, nata come tecnologia di prevenzione furti, diventa infatti anche uno strumento per verificare che, per esempio, il nostro amico a quattro zampe sia tranquillo e abbia mangiato.

E se la paura di rompere i muri o di avere polvere e confusione in casa spesso rappresentava un limite, oggi grazie al wireless non servono più canaline e cavi: la casa può evolvere senza doverne alterare lo stile o il “calore degli ambienti” a cui siamo affezionati.

L’impatto visivo delle tecnologie non solo è pari a zero, ma diventa un valore aggiunto. Le centraline di controllo degli antifurti sono sempre più piccole e discrete, pronte a inserirsi nell’anta di un armadio.Ma sono soprattutto i pannelli di controllo degli impianti a diventare dei veri e propri “quadri smart”. Interamente touch, con display a colori, interrogabili da remoto con lo smartphone o con lo smart-watch, persino integrabili con Alexa o Google Home, grazie a loro la gestione della casa diventa un “gioco da ragazzi”.

Ogni dettaglio poi si presta a infinite possibilità di personalizzazione: persino la sirena da esterni diventa colorata o mimetica, in modo da adattarsi a qualsiasi di ambiente, dal più rustico al più moderno.

A rendere sempre più popolari queste soluzioni sono anche gli incentivi e gli sgravi fiscali che da diversi anni sono concessi a chi decide di installare queste soluzioni nella sua abitazione. Chi installa un allarme o un sistema digitale di videosorveglianza nel 2019 può usufruire del cosiddetto “Bonus ristrutturazioni”, ossia una detrazione fiscale del 50% a copertura della spesa sostenuta fino a un massimo di 96.000 Euro, recuperabili in dieci quote annuali. E c’è l’intenzione di prorogare il bonus anche nella Legge di Bilancio 2020. Da agosto 2019 è inoltre possibile richiedere all’impresa che effettua i lavori l’applicazione dello sconto immediato in fattura, pari all’ammontare della detrazione spettante.

Grazie ai sistemi di home security e home automation, dunque, la casa si trasforma, diventa “smart”” e la tecnologia si fa sempre di più una parte integrante delle comodità che la rendono accogliente per noi e i nostri ospiti.

SICUREZZA, la manifestazione di Fiera Milano punto di riferimento a livello europeo per security e antincendio, si svolgerà dal 13 al 15 novembre. Grazie alla presenza dei principali brand italiani e internazionali – 619 aziende (+33% rispetto alla scorsa edizione), per il 30% estere da 37 Paesi - permetterà agli operatori di valutare novità e anteprime in tutti i comparti (videosorveglianza, antincendio, controllo accessi, sicurezza passiva), ma anche di contestualizzare e comprendere le spinte evolutive del settore e guidare i professionisti verso il mercato di domani. SICUREZZA offre una visione completa sulle tecnologie e le soluzioni più avanzate ma anche un ricco calendario di convegni e workshop, con più di 100 appuntamenti in tre giorni, che in molti casi danno diritto a crediti formativi professionali.