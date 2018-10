Tuttofood, con Retail Plaza il punto sulle nuove opportunità nella GDO

Territorio, servizi e innovazione. Questi i tre grandi fattori trainanti del Retail prossimo venturo, che saranno analizzati lunedì 15 ottobre presso la Cariplo Factory di Milano in Via Bergognone angolo via Tortona, 34 nel prossimo appuntamento con Retail Plaza by TUTTOFOOD, il progetto dedicato alla distribuzione moderna organizzato da Fiera Milano e TUTTOFOOD in collaborazione con Business International e LightUp!.

Approfondiranno il tema, portando la viva esperienza di alcuni tra i più importanti attori del settore e la prospettiva dei più autorevoli analisti: Massimo Baggi, Marketing Manager di Finiper; Andrea Casalini, Ceo di Eataly Net; Romolo de Camillis, Responsabile GDO di Nielsen che, a partire dai dati elaborati dalla società, offrirà 5 spunti di riflessione sulle traiettorie dell'innovazione; Simone Gerola, Direttore Digital di Coop Italia - Easy Coop; Milvia Panico, Direttore Relazioni Esterne di Metro; Davide Pellegrini, Docente del Master in Retail and Brand Management dell’Università di Parma e Presidente di Ubiq; Giulia Polci, Senior Business Development Manager di Amazon Prime Now; Giorgio Santambrogio, Presidente ADM (Associazione Distribuzione Moderna) e CEO del Gruppo VéGé.

Sono inoltre partner del progetto Carrefour, Coop Lombardia, Gruppo Végé e Il Viaggiator Goloso e sono media partner le riviste specializzare inStore e Mixer.

Recenti dati Nielsen (agosto 2018) confermano che, a fronte di un andamento poco mosso nella GDO in generale, i “panieri” più dinamici sono quelli legati alla territorialità, magari preparando in casa i piatti della tradizione (il paniere Chef a casa cresce del 7,4%) oppure con prodotti a maggior contenuto di servizio, come i panieri Pronti da mangiare (i primi piatti pronti aumentano del 9,3% e i secondi del 7,7%) e Facili e veloci (+6,5%), o di innovazione, quali i Consumi trendy (+4,3%) e Benessere e salute (+6,5%).

Con questa iniziativa, che rientra in un percorso di avvicinamento all’edizione 2019 con appuntamenti da qui a maggio del prossimo anno, TUTTOFOOD conferma la particolare attenzione al mondo Retail e rafforza il proprio impegno a supportare in maniera continuativa gli operatori, nei due anni tra un’edizione e la successiva, nel cogliere le più interessanti opportunità di business nel settore.