Firenze, torna l'antico fasto del Carnevale con il ballo a Palazzo Vecchio

Dopo più di un secolo, torna a Firenze l’antica tradizione del Carnevale grazie a due straordinari appuntamenti che si terranno il 21 e il 22 febbraio, realizzati in collaborazione con due Carnevali tra i più importanti del Paese, Viareggio e Venezia. Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Firenze, patrocinata da Regione Toscana, Presidenza del Consiglio Regionale, Città Metropolitana, Confcommercio, realizzata con il contributo di Camera di Commercio Firenze (per l’evento del 22 febbraio) e organizzata da: Aiwa Onlus – Arab Italian Women Association, in collaborazione con Gruppo Editoriale e Once Extraordinary Events. Una storia lunga secoli, quella del Carnevale di Firenze, che ha origine al tempo dei Medici. Una festa che nasce con una radice popolare e che, nel tempo, diventa raffinata occasione di ritrovo per i nobili, fino agli sfarzosi balli in maschera che animavano teatri, palazzi e piazzesotto il Granducato dei Lorena, fino alle feste carnevalesche di fine Ottocento, come quella che vide trasformare l’ex Ghetto in Bagdad. Ispirandosi a questa tradizione che si era persa nel tempo, la sera di venerdì 21 febbraio Palazzo Vecchio ospiterà l’esclusivo Gran Ballo di Carnevale- Tribute to Venice. È intenzione infatti degli organizzatori e dei promotori mandare un segno tangibile di vicinanza alla città di Venezia gravemente colpita dall’acqua alta del 12 novembre scorso. Alle ore 20 due Fanti di Palazzo accoglieranno gli ospiti nel Cortile del Michelozzo dove figure storiche del Carnevale daranno un cordiale benvenuto: Stenterello, Burlamacco e Ondina. Faranno da cornice oltre 20 maschere del carnevale veneziano. La flûte di benvenuto sarà accompagnata dalle dolci note di un violino solista che si esibirà su una maestosa installazione contemporanea a cura di Huma Show. Parrucche a cura di Filistrucchi. Lo scorrere del tempo sarà scandito da una figura in maschera dal profilo inconfondibile. Alle ore 20.30 si apriranno le porte del Salone dei Cinquecento con il mazziere che annuncerà l’ingresso in sala dei convenuti. L’allestimento dei tavoli sarà caratterizzato dalla presenza dei manufatti di Mazzanti Piume e il menù curato dalla Guido Guidi. Madrina della serata la principessa Mafalda di Savoia, figlia di Amedeo Duca d’Aosta. L’ouverture dello spettacolo sarà a cura dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, con un tributo, creato appositamente per l’occasione, alla tradizione operistica, che proprio nel periodo carnevalesco debutta a Firenze nel 1598 grazie alla “Camerata de’ Bardi”. Nel corso della cena di gala si svilupperanno performance artistiche di intrattenimento e musicali e ad ogni ospite verrà omaggiato un simbolo del carnevale da indossare per il tradizionale “giù la maschera!”. Alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia - e in particolare alle sale di consultazione dei manoscritti, danneggiate - saranno devoluti i fondi raccolti nel corso di un’asta benefica, bandita eccezionalmente dal mercante internazionale d’arte Fabrizio Moretti e da Filippo Ricci, direttore artistico della maison fiorentina Stefano Ricci. Alle 23.30 in Sala d'Arme, prenderà il via il Gran Ballo - Carnival Party animato da personaggi e performance a cura di Stranomondo Agency su dj set di Dj Kama, Kommando e Remo Giugni che si alterneranno in consolle immersi in uno spettacolo di proiezioni. Costo del biglietto: 250€ a persona, prenotazione obbligatoria. Il Carnevale di Firenze proseguirà sabato 22 febbraio, con un grande evento di piazza aperto gratuitamente al pubblico. Un pomeriggio all’insegna del divertimento, della fantasia e della spettacolarità, che attinge alle origini più antiche di questa festa popolare e scanzonata. Maschere, musica, giocolieri, trampolieri, mangiafuoco e altri spettacoli incanteranno grandi e piccini. La parata di carnevale avrà inizio alle 15.30 in piazza Santa Maria Novella e prenderanno parte, sfilando con coreografie e musiche dedicate, delegazione dei carnevali di Viareggio, Venezia, Gambettola (FC) con un tributo al Maestro Federico Fellini, San Giovanni in Persiceto (BO) oltre a bande musicali, ballerini e artisti tra cui il trampoliere più alto d’Europa. In piazza: postazioni trucca bimbi, zucchero filato, musica ed intrattenimento in attesa di partire con il corteo. Mascherati, anche in maniera originale e creativa, e partecipa al contest! All’arrivo del corteo in piazza della Signoria, un Gran Giurì decreterà i vincitori che avranno diritto alla Vip entrance al Carnevale di Viareggio. La parata, capitanata da Stenterello- maschera carnevalesca di Firenze nata alla fine del Settecento - insieme a Burlamacco e Ondina - mascher eufficiali del Carnevale di Viareggio , partirà da piazza Santa Maria Novella e, secondo un percorso individuato dal Comune di Firenze, arriverà in piazza della Signoria, dove la magia del Carnevale proseguiràfino alle 19.00 con musica a cura di Remo Giugni e animazione a cura di Alessandro Masti e Leonardo Canestrelli - Radio Toscana. La serata è stata resa possibile grazie al sostegno di: Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, Mus.e, Stranomondo agency, Huma show, Filistrucchi, Mazzanti Piume, Guido Guidi, Remo Giugni, Dj Kama, Kommando, Menarini Group, Colle Bereto, Star Hotel, Omikron, Carnevale di Gambettola, Carnevale di San Giovanni in Persiceto, Radio Toscana, Radio Firenze, Radio Bruno.

Info e prenotazioni per Il Gran Ballo:

carnevalefirenze.com

FB @granballocarnevale

Segreteria organizzativa: rsvp@oncevents.com

tel. 055 217704

Dress code della serata: Carnival masquerade or blacktie