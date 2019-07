50 Top Pizza 2019, vincono Pepe in Grani e I Masanielli

50 Top Pizza 2019 ha assegnato la vittoria - ex aequo – a Franco Pepe, patron della pizzeria Pepe in Grani di Caiazzo (già vincitore delle prime due edizioni) e Francesco Martucci, patron della pizzeria I Masanielli di Caserta. Sul podio Ciro Salvo con la sua 50 Kalò. La manifestazione che stila la classifica delle migliori pizzerie in Italia e nel mondo è stata ideata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro e organizzata in collaborazione con S. Pellegrino e Acqua Panna.

Franco Pepe, si aggiudica anche il Premio S.Pellegrino per la migliore pizzeria in Asia con Kytaly, il progetto di ristorazione italiana nato a Ginevra dall’iniziativa della famiglia Bortesi che lo scorso anno ha debuttato a Hong Kong.

La Classifica Completa di 50 Top Pizza 2019

1 – ex aequo: Pepe in Grani e I Masanielli

3 – 50 Kalò

4 – Gino Sorbillo ai Tribunali

5 – I Tigli

6 – Francesco e Salvatore Salvo Chiaia

7 – La Notizia 94

8 – Seu Pizza Illuminati

9 – Casa Vitiello

10 – La Gatta Mangiona

11 – La Notizia 53

12 – Renato Bosco Pizzeria

13 – Pizzeria Starita a Materdei

14 – Berberè

15 – Da Zero

16 – Francesco e Salvatore Salvo

17 – Cocciuto

18 – La Masardona

19 – Terra, Grani, Esplorazioni

20 – Pignalosa Pizzeria

21 – 10 Diego Vitagliano Pizzeria

22 – Pizzeria Apogeo

23 – O’ Scugnizzo

24 – In Fucina

25 – Pizzeria Da Attilio

26 – O’ Fiore Mio

27 – Carlo Sammarco Pizzeria 2.0

28 – Tonda

29 – Pizzeria Da Lionello

30 – Pizzeria Da Ezio

31 – Piccola Piedigrotta

32 – Dry Milano

33 – I Masaniello Sasà Martucci

34 – Grigoris

35 – Officine del Cibo

36 – Fandango Racconti di Grani

37 – Enosteria Lipen

38 – Giangi Pizzeria Gourmet

39 – Frumento

40 – Framento

41 – La Braciera

42 – Marghe

43 – L’Osteria di Birra del Borgo

44 – Osteria Pizzeria Per Bacco

45 – 400 Gradi

46 – Pupillo pura Pizza

47 – Lievito Madre al Duomo

48 – Isabella De Cham Pizza fritta

49 – Pizzeria Mamma Rosa

50 – Sbanco