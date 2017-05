A Taste of Milano 2017 puoi scoprire i nuovi abbinamenti tra birra e cibo

Birrificio Poretti Ha spopolato al TheTank di Piazzale Lodi; organizza periodicamente giornate di porte aperte allo stabilimento di Induno Olona in Valganna (Varese – qui per le prenotazioni); è la birra ufficiale del Padiglione Italia di Expo Milano 2015; sta impazzando in Tv per la sua nuovaricetta dai 7 ai 10 luppoli; ha pure inaugurato un nuovissimo spazio in viale Ortles, esattamente alle spalle di Fondazione Prada. Se non è questo l’anno della giusta semina dello storico birrificio lombardo, non riusciremmo a trovarne un altro migliore. Il 7 Luppoli Milano,Viale Ortles, 31/a, molto Art Nouveau con le sue grandi vetrate istoriate e molto industriale per il suo grande capannone, offre arrosticini, hamburger, pesce, persino la trippa della nonna in accompagnamento alle sue birre storiche e nuovissime (menu).

Birrificio Angelo Poretti è Partner e Birra Ufficiale di Taste of Milano, il Festival degli Chef che si terrà dal 4 al 7 maggio nel cuore del nuovo Skyline milanese The Mall - zona Porta Nuova.

Il Birrificio di Induno Olona, grazie alla passione, creatività, intraprendenza e tensione innovativa dei suoi Mastri Birrai, incarna da 140 anni l’arte del “saper fare” birra di qualità. All’interno del suo spazio nell’ambito della manifestazione organizzerà momenti di degustazione e food pairing tematici (es. birra e salumi, birra e formaggi, birra e pesce...) per raccontare ai partecipanti semplici ed efficaci tecniche di abbinamento cibo-birra. Il tutto sotto la guida attenta dei Beer Expert del Birrificio e in compagnia di foodie influencers.

La Carta delle Birre: guida pratica all’abbinamento cibo-birra

Birrificio Angelo Poretti ha sempre avuto come missione quella di diffondere la cultura della buona birra attraverso la sperimentazione e la condivisione, diventando esso stesso esempio e guida per i suoi consumatori. Il pubblico di Taste sarà incoraggiato a mettersi alla prova attraverso gli abbinamenti proposti nei menu di ogni ristorante e nella Carta delle Birre, dove verranno consigliate le birre del Birrificio che meglio esaltano la creazione di ogni Chef. Inoltre, presso il corner dell’Azienda e i wine bar dislocati all’interno del padiglione che ospita l’evento sarà possibile acquistare l’intera gamma dei prodotti del Birrificio.

Uno spazio dedicato all’arte dei Mastri Birrai del Birrificio

Lo spazio del Birrificio Angelo Poretti all’interno di Taste è stato concepito come luogo esperienziale dedicato a corsi, eventi, incontri a tema birra. All’interno di questo spazio, contraddistinto da un grande bancone centrale, sarà possibile degustare le ricette del Birrificio contraddistinte dai famosi numeri che rappresentano le diverse varietà di luppoli utilizzati per ogni ricetta. Un modo semplice e intuitivo per guidare il consumatore attraverso un’esperienza gustativa dalla complessità e innovazione di prodotto crescente.

È così che si parte da Le Originali (3 Luppoli, 4 Luppoli Lager, 5 Luppoli Bock Chiara e 6 Luppoli Bock Rossa), ricette storiche del Birrificio da sempre molto apprezzate e vicine alle abitudini di consumo italiane, per passare attraverso Le Stagionali (7 Luppoli: La Fiorita, L’Estiva, La Mielizia e L’Ambrata) nate per accompagnare il succedersi delle stagioni, Le Armonie di Gusto (8 Luppoli: Gusto Agrumato e Gusto Tostato) birre che creano perfette Armonie in abbinamento a piatti dalle stesse note aromatiche, Le Oltreconfine (9 Luppoli: American IPA e Belgian Blanche) birre che invitano i consumatori a scoprire i grandi stili provenienti da tutto il mondo, fino ad arrivare a Le Bollicine (10 Luppoli: Le Bollicine e Le Bollicine Rosé) le birre che hanno “imparato dal vino”, perfette per celebrare momenti speciali.

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti alla scoperta degli abbinamenti cibo-birra saranno condotti da Flavio Boero, Beer Expert del Birrificio Angelo Poretti, che guiderà i partecipanti in un percorso di degustazione alla scoperta dei profumi e sapori delle specialità del Birrificio Angelo Poretti in abbinamento a piatti di pesce, salumi e formaggi.

IL PROGRAMMA DELL' ATTIVITA'



GIOVEDI' 4 MAGGIO

21.00 - 21.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

21.45 - 22.15 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

22.30 - 23.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

VENERDI' 5 MAGGIO



13.30 - 14.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

14.15 - 14.45 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

15.00 - 15.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

20.00 - 20.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

21.45 - 22.15 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

22.30 - 23.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

SABATO 6 MAGGIO

13.30 - 14.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

14.30 - 15.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

15.15 - 15.45 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

20.00 - 20.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

21.00 - 21.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

22.30 - 23.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

DOMENICA 7 MAGGIO

13.30 - 14.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

14.30 - 15.00 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

15.15 - 15.45 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

20.00 - 20.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & PESCE

21.30 - 21.30 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & SALUMI

21.45 - 22.15 | LABORATORIO DI DEGUSTAZIONE BIRRA & FORMAGGI

