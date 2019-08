A Tavola sulla Spiaggia, giuria stellata per il concorso di Forte dei Marmi

A Tavola sulla Spiaggia. Stessa spiaggia, stesso mare: giovedì 22 sulle “sabbie nobili” del bagno Roma di Levante a Forte dei Marmi e venerdì 23 la premiazione in Capannina. I concorrenti, tutti rigorosamente non professionisti, sono chiamati a contendersi il “Piatto Forte”, ovvero lo “scolapasta d’oro” in questo originale talent mondano-gastronomico. Fra gli chef stellati, nella giuria, new entry con Riccardo Monco, primo chef di Enoteca Pinchiorri a Firenze ed Enrico Marmo del ristorante Contrada di Castel Monastero a Castelnuovo Berardenga. E poi ancora Gianfranco Vissani, Davide Oldani, Davide Paolini e Renato Pozzetto. Fra i vignaioli, new entry con Gianmarco Tognazzi e la sua Tognazza, Bibi Graetz, Bellavista, Podere Monastero di Castellina in Chianti, Roberto Castagner con le sue grappe e Maria Menarini di Donne Fittipaldi a Castagneto Carducci. Fra i concorrenti Paolo Chiappini, il cambusiere di Ocean Bird, la barca a vela per regata transoceanica. Renato Raimo, attore di teatro, cinema, TV, regista e autore celeberrimo per le sue fiction RAI, Don Matteo 5 e 9, Un posto al sole e in Mediaset con Centovetrine dal 2012 al 2016. Roberto Bré che vive e lavora tra Parigi e New Delhi come investitore nei settori luxury e new technology. Ma anche Monia Lencioni infaticabile ostetrica del Nuovo Ospedale Apuane. Rubina Panatta, figlia di Rosaria e Adriano. La più giovane concorrente è Virginia Botta Tommei di 19 anni. Ubaldo Bocci già consulente finanziario, si è dimesso l’anno scorso dal CDA di Azimut capital management e dal ruolo di presidente della fondazione Unitalsi per concorrere a sindaco di Firenze per il centrodestra. Bianca Bellucci Galdo, giudice al tribunale di Milano. E poi Massimo Mattei, imprenditore, già assessore al Comune di Firenze, presenterà un piatto con la madre Annalisa Alinari. Per la prima volta quest’anno la manifestazione potrà essere seguita in diretta dalle 18h. alle 21h. sul profilo Instagram di Tatap.italy. Chi deciderà di seguirla, potrà esprimere il proprio parere con un like. Il piatto più apprezzato dai partecipanti alla diretta verrà premiato come quello che ha ricevuto il maggior passaparola online. Saranno 12 concorrenti “curati” dal catering di Guido Guidi Ricevimenti che in meno di tre ore servirà con la sua squadra a 40 giurati 12 proposte gastronomiche cambiando 480 piatti e 12 vini sostituendo 480 calici da degustazione. New entry anche con i premi, Nero Hotels con un soggiorno di 4 notti al Therasia Resort Sea & SPA un cinquestelle sull’isola di Vulcano. Cruciani, l’eccellenza del Cachemire in Italia, Le Famiglie del Gusto e FIPE – Confcommercio Toscana il cui premio è costituito da una riproduzione in argento della forchetta di Caterina de’ Medici firmata Torrini 1369 a Firenze il cui originale si trova nel Museo Torrini. Il servizio di catering sarà curato da Guido Guidi Ricevimenti che in meno di tre ore servirà con la sua squadra a 40 giurati 12 proposte gastronomiche cambiando 480 piatti e 12 vini sostituendo 480 calici da degustazione, mentre la manifestazione, alla quale anche quest’anno è stato rinnovato il Patrocino del Comune di Forte dei Marmi, sarà presentata da Anna Maria Tossani. L'edizione 2019 coincide con una ricorrenza straordinaria: i 90 anni della Capannina, famosa a livello internazionale anche per il proprio sufflè e dove il conte Camillo Negroni volle portare il suo cocktail inventato a Firenze.