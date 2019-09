Alimentare: il prosciutto cotto Ferrarini è protagonista al Pizza Village

Dalle cantine nei pressi di Langhirano, dove staziona con pazienza, il Prosciutto Cotto Ferrarini entra nei menù delle più prestigiose pizzerie napoletane. Sarà il proprio Ferrarini, il primo brand italiano a produrre prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti, il protagonista del Napoli Pizza Village che si svolgerà a Napoli dal 13 al 22 settembre sul lungomare Caracciolo.

Il Prosciutto Cotto Ferrarini sarà l’ingrediente speciale per una pizza gourmet, inserita nei menù delle 45 pizzerie partecipanti che proporranno la Pizza Ferrarini al più di un milione di visitatori attesi, oltre ai miti intramontabili della Margherita e della Marinara, proposte sin dalla prima edizione di nove anni fa.

“Il Napoli Pizza Village, accoglie il prosciutto cotto Ferrarini, un'altra grande eccellenza del nostro paese”, dichiara l'organizzatore Claudio Sebillo di Oramata Grandi Eventi. “Abbiamo scelto Ferrarini come partner anche su richiesta dei pizzaioli che lo hanno ritenuto per le sue caratteristiche, il profumo e il gusto l’ingrediente perfetto per creare pizze gourmet. Tutti i nostri pizzaioli, con la loro creatività, daranno vita ad una pizza al prosciutto cotto che si affiancherà alle classiche Margherita e Marinara e alla Specialità di ogni pizzeria, che vengono proposte ogni sera. Nasceranno quindi le 45 “Pizze Ferrarini” talmente speciali perché tutte diverse, pensate, studiate e realizzate grazie dall’estro di altrettanti maestri pizzaioli napoletani e saranno sicuramente tutte ugualmente appetitose”.

Ferrarini, la prima azienda italiana a introdurre sul mercato, nel 1956, il Prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti e senza glutine e il cui sapore delicato è particolarmente apprezzato dai bambini, omaggerà i piccoli partecipanti ai laboratori di NPV Kids con un grembiule e una vaschetta di prodotto.

“Sono già alcuni anni che il mondo delle pizzerie si sta evolvendo -dichiara Claudio Rizzi, direttore Marketing della Ferrarini- e si sta indirizzando verso un’offerta gourmet e di qualità. In questo contesto il nostro Prosciutto Cotto è sicuramente l’ingrediente ideale sia per le sue caratteristiche che per la notorietà e l’apprezzamento presso i consumatori italiani. Già molte pizzerie in Italia hanno scelto il Prosciutto Cotto Ferrarini e la partecipazione a questo evento ci consacra come partner per questo canale”.

Lo storico marchio è oggi tra i leader sul mercato nazionale del prosciutto cotto, sia nel canale della grande distribuzione organizzata, sia in quello del dettaglio tradizionale, su tutto il territorio nazionale grazie ad una propria struttura distributiva. Ferrarini è ormai una tra le più importanti realtà europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti simbolo del Made in Italy: dal Prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell’azienda agricola Ferrarini, dalla quale l’attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano Dop, i vini, l’aceto balsamico di Modena Igp e il Tradizionale di Reggio Emilia Dop.