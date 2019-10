Arriva in dispensa la maionese vegana fatta di soli tre ingredienti naturali

Casa Iuorio sceglie Rai 1 per presentare l’ultima novità della casa: la maionese vegana fatta solo con tre ingredienti naturali . Senza uova, senza latte e senza zuccheri aggiunti. Arriva nella dispensa degli italiani con il marchio OrtoMayo ed è prodotta con gli ortaggi di stagione coltivati nei campi dell’azienda agricola, a Palomonte, in provincia di Salerno.

“Dopo tanti test condotti nel nostro laboratorio, sotto la supervisione di un tecnologo alimentare di fiducia, possiamo finalmente annunciare la nostra nuova linea di prodotti “, spiegano Claudio e Mirella Iuorio (nella foto) e Anna Prizio, di Casa Iuorio. “Poterlo fare su Rai Uno, in una trasmissione dal grande seguito come i “Soliti ignoti” ci riempie di gioia. OrtoMayo è interamente vegetale, ottenuta con le materie prime coltivate nei nostri campi”.

Zucche, melanzane, peperoni, cavolfiori, broccoli: sono questi gli ortaggi di stagione impiegati nella maionese, più l’olio extravergine di oliva e il limone. “Tutto fatto con il nostro stile, in modo sano e buono. Senza conservanti, senza coloranti, senza addensati o altri preparati chimici. Del resto, in Casa Iuorio abbiamo sempre coltivato materie prime a partire da semi di varietà locali. Gli orti della nostra azienda agricola sono coltivati in campo aperto, cioè con le piantine esposte direttamente al sole e agli altri agenti atmosferici, senza fare uso di serre. Il paesaggio collinare, il clima mite e la vegetazione tipica della macchia mediterranea completano il quadro in cui sono immersi i nostri campi. In linea con lo spirito delle nostre ricette di famiglia, i cui piatti si ispirano a pochi ingredienti stagionali, preparati in modo genuino.

Per usare la maionese vegana basta accendere la fantasia: ci si può condire la pasta, accompagnare formaggi, carne e pesce o farcire panini. Tantissime opzioni per tanti piatti colorati e appetitosi.