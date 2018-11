L'Ordre International des Disceples ricorda il grande chef Auguste Escoffier

Un evento presso “Benvenuti al Sud” a Lusciano, in provincia di Caserta, organizzata dal maestro pizzaiolo Diego Viola incaricato dal fiduciario campano dell’Ordre Interntional des Disciples d’Auguste Escoffier, il maestro della ristorazione Nicola De Filippo, per ricordare Auguste Escoffier, onorare colui che è stato storicamente definito “Il Re dei Cuochi, il Cuoco dei Re”, ed i pizzaioli intronizzati all’Ordine nel 2016 e nel 2018.

Escoffier è considerato il cuoco che ha cambiato il modo di cucinare degli ultimi trent’anni con la filosofia di promuovere la cucina francese con prodotti tipici e sapori non artefatti, eliminando i contorni ingombranti, sostituendoli con verdure cucinate in maniera semplice. “Il cibo dev’essere quello che sembra, con ingredienti di prim’ordine e di stagione”, ripeteva. E’ la logica che hanno seguito il suoi Discepoli sia in Italia che all’estero.

Un evento, quello di Lusciano, non facile da organizzare conoscendo l’impegno di questi professionisti presenti nei propri esercizi commerciali. I fratelli Mirko e Danilo Fusco, entrambi intronizzati quest’anno, padroni di casa della kermesse luscianese, accoglieranno nel proprio locale, messo a disposizione degli Escoffier, oltre ai pizzaioli che hanno ricevuto la fascia bleu dedicata agli Amici di Escoffier nel 2016 e nel 2018 (gli Chef Escoffier hanno invece la fascia rossa), anche esperti enogastronomi ed il neo presidente della Camera di comemrcio di Napoli, Ciro Fiola. Naturalmente, tutti i Discepoli del maestro francese prepareranno e faranno degustare una pizza che si addice al proprio locale con prodotti a Km 0, in onore alle visioni della cucina che aveva lo Auguste Escoffier. Successivamente, sarà annunciato un evento per il nuovo anno dove Pizzaioli e Chef, in sinergia e con un connubio che non si era mai visto prima d’ora, nel corso di una grande manifestazione prepareranno la pizza che verrà giudicata da una delegazione di Escoffier e la più votata prenderà il nome del grande Chef Auguste Escoffier, con la possibilità e l’intento di inserirla, successivamente, nel menù dei singoli Discepoli nelle proprie pizzerie.