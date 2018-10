Autogrill presenta SMART: l’Autobar del futuro

Il 16 ottobre 2018, Autogrill ha presentato SMART, l’Autobar del futuro, realizzato presso l’area di servizio Brughiera Ovest, sul tratto autostradale che collega Varese a Milano sulla A8.

Partner d’eccellenza è Accenture, azienda globale leader nel settore dei servizi professionali che, insieme ad Autogrill, ha ideato un progetto in grado di rivoluzionare l’esperienza di sosta in autostrada: un concept completamente nuovo, fondato su una customer experience che sfrutta le soluzioni digitali più attuali.

Le novità di SMART riguardano principalmente l’offerta food: il bancone al centro del punto vendita ospita una cooking station che varia il proprio assortimento di prodotti in base agli orari della giornata. A mezzogiorno, ad esempio, sarà possibile gustare la pasta preparata espressa con Shakerami, nuovo concetto sviluppato in collaborazione con lo chef stellato Andrea Ribaldone, che si propone come valida alternativa ai tradizionali panini.

L’area Grab&Go è stata ideata per rispondere alle esigenze dei clienti con meno tempo a disposizione e presenta un’ampia gamma di prodotti adatti per tutto l’arco della giornata.

Le A-Box, invece, introducono una modalità di acquisto in autostrada completamente nuova, basata sul mobile ordering: i menù si possono infatti preordinare e acquistare tramite l’app MyAutogrill e ritirare presso gli sportelli dedicati permettendo così ai clienti di pagare in anticipo. Due delle tre diverse A-Box (Super Menu e Menu Vegan) sono state ideate dal nutrizionista Mauro Mario Mariani.

L’area Market di SMART presenta una selezione di prodotti e snack salutari, rigorosamente dotate di casse self-service che consentono ai clienti di risparmiare tempo pagando velocemente e in autonomia.

Non potevano mancare i servizi premium: tra i principali si distingue l’area business lounge, dove chi ha la necessità di lavorare anche in viaggio troverà Wi-Fi, stampanti e postazioni per ricaricare pc e smartphone.

Infine, un occhio di riguardo anche per i più piccoli: nell’area kids numerosi servizi dedicati renderanno la sosta congeniale a tutta la famiglia.