Barack Obama a Milano brinda con bollicine Ferrari Trentodoc

“Really delicious!”, così Barack Obama ha commentato il Ferrari degustato in occasione della cena di gala a Palazzo Clerici, organizzata l'8 maggio dalla Obama Foundation e orchestrata dalla famiglia Cerea del ristorante Da Vittorio.

L'ex Presidente USA in questi giorni è a Milano ospite d'onore di Seeds&Chips - The Global Food Innovation Summit, il summit internazionale sulla food innovation ideato da Marco Gualtieri, dove oggi ha parlato di fronte a una platea di 4.000 persone di alimentazione sana, lotta allo spreco e cibo del futuro insieme allo chef Sam Kass.

In questa occasione Matteo e Camilla Lunelli delle Cantine Ferrari hanno avuto l'onore di incontrare Obama, che ha ribadito il suo apprezzamento per il Ferrari Maximum Brut, che Francesco Cerea ha proposto in apertura della cena a Palazzo Clerici.

Barack Obama aveva già brindato con le bollicine Ferrari in occasione del G8 dell'Aquila nel 2009, ma questa volta lo ha fatto in una veste diversa, dove l'enogastronomia ha giocato indubbiamente un ruolo fondamentale.

Dopo Expo Milano 2015, le Cantine Ferrari partecipano a Milano Food City, in cui rientra anche Seeds& Chips, per riportare l'attenzione sui temi sottoscritti da cittadini e istituzioni nella Carta di Milano, vera eredità culturale dell'Esposizione Internazionale.

Un'ulteriore conferma della profonda attenzione della Casa trentina verso i temi della sostenibilità, della qualità della materia prima e del processo produttivo, che l'hanno portata, proprio quest'anno, ad ottenere la certificazione biologica di tutti i vigneti di proprietà.