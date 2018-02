Beer Attraction e BBTech Expo a Rimini dal 17 al 20 febbraio

È una platea internazionale quella che si ritroverà a Rimini, dal 17 al 20 febbraio per Beer Attraction e BBTech Expo.

Tra le 505 aziende espositrici, sono numerose quelle straniere, a cominciare dai marchi più celebri come Guinness, Krombacher ed Eggenberger. E poi ancora l’irlandese Wicklow Wolf Brewing Co., la tedesca König-Brauerei, le belghe Brouwerij Van Steenberge e Brasserie De Bastogne, solo per citarne alcune.

A BBTech accanto a fedeli presenze come quella di Fermentis/Gruppo Lesaffre, leader mondiale per i lieviti, arrivano quest’anno la tedesca Fristam Pumpen e la belga Castel Malting e anche HM Digital Ltd. azienda coreana che realizza strumentazioni per il controllo della purezza dell’acqua.

Provengono invece da 18 Paesi i 100 international hosted buyers, provenienti da Europa (Spagna, Finlandia, Germania, Francia, Polonia, UK, Estonia, Danimarca, Irlanda, Norvegia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Svizzera, Svezia) ma anche da Stati Uniti, Israele e Australia. Sono stati accuratamente selezionati, oltre che attraverso la rete internazionale di IEG, anche grazie alla preziosa partnership attivata per la prima volta con ICE – Italian Trade Agency. ICE organizzerà anche, nella giornata di lunedì 19 febbraio, il seminario “Birre artigianali in UK - Trends e prospettive”, tenuto da Antonietta Kelly, Senior Trade Analyst della sede ICE di Londra.

Mix di lingue e culture anche per la giuria del Premio Birra dell’Anno, organizzato da Unionbirrai: su 84 giudici totali ben 48 sono stranieri provenienti da 19 paesi, in particolare Europa (Regno Unito, Spagna, Olanda, Francia, Germania, Austria, Belgio, Finlandia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Russia) ma anche dalle Americhe (USA, Canada, Messico, Brasile) e dall’Estremo Oriente (Cina, Giappone, Corea del Sud).

Arriva da Singapore, invece, il presidente della giuria del Gran Premio della Cucina Mediterranea, nuovo evento organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi che vedrà sfidarsi le squadre di Cipro, Spagna e Slovenia. Tra i partecipanti ai Campionati della Cucina Italiana, sempre a cura della FIC, anche studenti stranieri, come quelli provenienti dalla scuola di cucina internazionale Apicius di Firenze.

COLPO D’OCCHIO SU BEER ATTRACTION 2018

Data: 17-20 febbraio 2018

organizzazione: Italian Exhibition Group SpA in collaborazione con Unionbirrai, FIC- Federazione Italiana Cuochi;

con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini e Italgrob;

media partners: GBI, Il Mondo della Birra;

frequenza: annuale;

edizione: 4a;

accesso: dal 17 al 20 febbraio riservato esclusivamente agli operatori professionali, solo nella giornata di sabato 17 febbraio: aperto anche al pubblico (maggiorenne) dei beer lovers e foodies;