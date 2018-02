Birra Raffo per un'opera di rigenerazione urbana a Taranto.

Si sono sfidati su Facebook a colpi di like, attraverso tre round virtuali che hanno migliaia di utenti sul principale social network del web. Ma adesso l’ultima parola spetta alla “strada”. Ancora una volta sarà infatti la Taranto più profonda, quella che vive e pulsa tra le strade e i vicoli della città, a decidere l’edizione limitata di birra Raffo per l’estate 2018. La storica birra tarantina si dà alla street art. In vista della prossima stagione estiva, la Birra dei Due Mari si prepara a cambiare pelle lanciando sul mercato una collezione di bottiglie, in edizione limitata, le cui grafiche saranno ispirate dalla creatività di due tra i più famosi giovani street artist del territorio: Mr. Blob e Stencil Noire. Sono loro, infatti, ad aver disegnato una collezione da tre grafiche l’una, tutte dedicate ai simboli storici della città di Taranto: da una parte il delfino, il pescatore e lo scorpione di Mr. Blob; dall’altra la cozza, l’elmo spartano e il Taras di Stencil Noire. La prima fase della scelta tra le due collezioni è stata affidata ad un contest on line -svolto sulla pagina Facebook di birra Raffo nel corso del mese di gennaio- che con più di 4mila voti validi ha registrato un vero e proprio successo di partecipazione, con Stencil Noire che per il momento è in testa alla competizione. Adesso, però, sarà un vero e proprio referendum popolare, con tanto di schede e urne elettorali, a decidere se confermare o ribaltare l’esito del voto digitale. Dopo il referendum dello scorso anno per la scelta del restyling della bottiglia, i tarantini saranno quindi chiamati alle urne nella giornata di domani sabato 3 febbraio, quando tra le strade della città e i vicoli del centro storico saranno distribuite ai cittadini le schede elettorali per votare l’edizione limitata dedicata all’estate 2018. Ma c’è di più. “Il progetto -spiega Camilla Cicerchia, brand manager Raffo- non si esaurirà con lo scrutinio delle schede e la designazione della collection vincitrice. La vendita di queste bottiglie in edizione limitata contribuirà alla realizzazione di un’opera di rigenerazione urbana in Città. Dire birra a Taranto vuol dire Raffo. Allo stesso modo, grazie a questa edizione limitata, acquistare Raffo significherà aggiungere il proprio personale contributo alla rinascita di una parte di questa città. Anche in questo modo vogliamo continuare a sostenere, a partire proprio dalle nuove generazioni, un territorio al quale siamo da sempre legati per storia e identità”. L’edizione limitata di birra Raffo sarà dedicata al canale On Premise, dunque a bar, ristoranti, pizzerie, pub. Al progetto finale, tuttavia, contribuirà anche il multipack 33x3 dedicato al canale Off Premise, cioè la grande distribuzione.