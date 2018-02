Borghese, Bastianich, Cannavacciuolo. Wine e food: ecco i top influencer

FOOD: CANNAVACCIUOLO, BASTIANICH E BORGHESE AL TOP SUI SOCIAL

La classifica Top Social Influencer di Blogmeter ha voluto analizzare di chef molto famosi (anche grazie a trasmissioni televisibìve), performance social su Facebook, Instagram e Twitter nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2017 e il 30 gennaio 2018. Sul podio troviamo tre chef resi famosi anche grazie ai programmi televisivi: Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e Alessandro Borghese. Nell'ultimo mese lo chef classe 1975 che ha già conquistato 2 stelle Michelin sale sul podio Social soprattutto grazie al suo canale Instagram che con 1,3 milioni di followers genera l'80% del totale delle interazioni malgrado all'interno del panel analizzato, Cannavacciuolo risulti essere il meno attivo rispetto ai colleghi.

A conquistare i suoi fan sono contenuti legati alla sua vita tra i quali una foto di lui da bambino e dedicati alla settima edizione di Masterchef che sta volgendo al termine. Medaglia d'argento per Alessandro Borghese, figlio dell'attrice Barbara Bouchet, definito il nuovo ''sex symbol 2.0'' nel suo canale Instagram promuove attraverso dei ritratti fotografici la quarta stagione di ''4 Ristoranti'' programma in onda su Sky Uno. Borghese seppur con una fan base più contenuta rispetto ai colleghi sul Podio conquista il popolo social con la sua ironia arrivando a picchi di nuovi followers di oltre 4.000. Al terzo posto della classifica troviamo un altro giudice di Masterchef, Joe Bastianich, l'italo-americano che di professione fa l'imprenditore con base a New York. Bastianich condivide, principalmente su Instagram foto con gli altri tre giudici tra cui spiccano Bruno Barbieri (quarto in classifica) e Antonia Klugmann il cui profilo Instagram risulta seguito da ''solo'' 40.000 followers. Infine chiude la Top Five di Blogmeter Gabriele Rubini, ex rugbista a 15, personaggio televisivo e cuoco italiano, noto in quest'ultima veste come conduttore di Unti e bisunti in onda dal 2013 su DMAX con lo pseudonimo di Chef Rubio.