Burger King apre il suo nono ristorante a Milano

Burger King mette a segno un’altra importante apertura e inaugura a Milano in zona Isola – via Pola 9 - il suo nono ristorante in città, tre dei quali aperti negli ultimi sei mesi.

Salgono così a 215 i ristoranti Burger King in Italia, un traguardo importante che conferma la nuova strategia messa in atto dall’azienda che punta su format flessibili e customizzabili a seconda delle esigenze della location, riuscendo così ad accelerare l’espansione anche nei centri cittadini che generalmente offrono spazi più piccoli.

Situato in uno dei centri nevralgici della movida milanese, il punto vendita di via Pola 9 si sviluppa su una superficie di 266 metri quadri e dispone di 48 posti a sedere interni e 19 esterni. L’apertura ha portato alla creazione di 31 posti di lavoro, tutti destinati a giovanissimi la cui età media è di circa 26 anni.

Nel nuovo Burger King saranno messi a disposizione dei clienti numerosi servizi fra cui il Wi-Fi gratuito e kiosk digitali per usufruire di promozioni dedicate, diminuire i tempi di attesa ed effettuare gli ordini in autonomia. Sul ristorante sarà inoltre attivato il servizio di home delivery.

Anche il ristorante di via Pola rappresenta quindi un’ulteriore occasione irresistibile per gustare le numerose proposte dei menù Burger King che si distinguono per la carne cotta rigorosamente alla griglia, le porzioni sempre abbondanti, la freschezza delle verdure e le salse che rendono il sapore unico e inimitabile. Inoltre, l’alta formazione del personale garantisce ai clienti di usufruire di un servizio di qualità e di assaporare cibi preparati e cucinati al momento nel rispetto dei più alti standard sul controllo degli alimenti. Spazio anche al nuovissimo Rebel Whopper, la versione vegetale dell’iconico Whopper, da poco arrivato in casa Burger King.

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, le promozioni per giocare e vincere, per scoprire tutti i menu, le offerte e i coupon che ogni giorno Burger King mette a disposizione dei suoi clienti, basta scaricare l’app Burger King e registrarsi per accedere al fidelity program o andare sul sito www.burgerking.it.

Il ristorante di Milano via Pola effettuerà i seguenti orari:

Domenica - giovedì: 11.00 - 24.00

Venerdì e sabato: 11.00 – 03.00