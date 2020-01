Caffè Lietta di Firenze festeggia il primo anno con dj set e bollicine

Caffè Lietta, la caffetteria-giardino di Francesca e Lucilla Tacconi, spegne la prima candelina. E lo ha fatto offrendo ai propri affezionati clienti una delle specialità culinarie di Firenze più apprezzate: la schiacciata alla fiorentina, soffice, leggera e ricoperta da uno strato di zucchero a velo. Un vera e propria leccornia fiorentina, che viene tradizionalmente preparata nel periodo che precede il carnevale. Caffè Lietta, sotto i portici di piazza della Libertà 6/7/8 rosso, significa anche dolci salati, pranzi espressi in un’atmosfera parigina, aperitivi dal gusto tutto italiano, graziosi bouquet e riconoscimenti da parte delle principali guide di settore. Gestita da Francesca e Lucilla Tacconi, Caffè Lietta ha festeggiato il primo anno di vita con il suo staff giovane e cordiale con il djset delle Ladies Collage e un calice di bollicine per assaporare tutte le novità del nuovo anno. Tra queste il babà in vasocottura, star delle feste natalizie, frutto di un’intera giornata di lavorazione, disponibile in formato da 500 gr, istruzioni per l’uso comprese, per gustarlo a casa fino a un anno dopo. Ma anche le spalmabili al pistacchio, al gianduia e al cioccolato, tra cui quella che prevede l’aggiunta di vino Chianti degli Dei, tutte prodotte nel laboratorio di pasticceria ospitato dal piano soppalcato, a vista sulla sala. I best seller restano gli intramontabili “piruli”, sempre diversi i gusti disponibili giorno per giorno, a seconda degli ingredienti di stagione e dell’estro dei pasticceri: cioccolato e pistacchio, caramello salato, frutti di bosco freschi, mela e cannella. D’altronde tutto il trascorrere delle stagioni segna Caffè Lietta in ogni dettaglio: negli allestimenti verdi che cambiano di stagione in stagione, nelle composizioni floreali realizzate con fiori freschi e verde raccolto nel bosco di casa e acquistabili in caffetteria, oltre che negli ingredienti. Ma anche negli elementi che decorano gli interni dal sapore vintage: con l’aiuto dell’amico architetto Leopoldo Vezzoni, Lucilla e Francesca hanno pensato l’intero concept, dagli arredi al bancone lungo 12 metri, fino al logo con motivo floreale che si ripete su tavoli e packaging, e amano introdurre nuovi oggetti pescati qua e là tra atelier di antiquariato, secondhand e designer eclettici. Pezzi di un progetto che possono essere acquistati su richiesta, contribuendo al continuo rinnovamento del locale. Caffè Lietta nasce dall’esperienza di Francesca e Lucilla Tacconi, figlie di Lietta Cavalli, da cui la caffetteria trae nome e ispirazione. Artista, visionaria, sperimentatrice che negli anni Settanta e Ottanta ha avuto un grande successo personale, creando una particolare moda senza tempo, ancora oggi celebrata nei musei del costume nel mondo. Per le due sorelle, oggi socie sul lavoro, Lietta Cavalli è stata guida e modello per lo sviluppo di un luogo poliedrico, che mette al centro della proposta la qualità e lo stile. Con 150 metri quadrati di superficie al pubblico e 45 posti a sedere la caffetteria trova il suo punto di forza non solo nell’offerta dolce, dalla colazione fino a sera, ma anche nella pausa pranzo, caratterizzata da un’offerta di primi espressi, dove non manca mai una zuppa calda e nell’aperitivo. Caffè Lietta ha recentemente attivato anche una sala al piano inferiore, disponibile per eventi privati come corsi, workshop, incontri di lavoro. Ulteriore settore in pieno sviluppo è quello dei servizi di catering per eventi. Novità anche sul fronte cosmetici naturali, prodotti ad hoc per Caffè Lietta e ispirati ai profumi della pasticceria: oltre al balsamo per il corpo che profuma di crea pasticcera e allo scrub dalle note agrumate, è arrivata la crema mani alla vaniglia, anche in formato borsetta da 30 ml.