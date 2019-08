CHEF ALESSANDRO BORGHESE VOLA A MAURITIUS AL CONSTANCE BELLE MARE PLAGE

Il 28 e il 30 agosto sono in programma due serate che uniscono l’estro creativo dello chef del ristorante AB – Il lusso della semplicità e l’ospitalità d’eccellenza del resort 5 stelle mauriziano.

Mauritius, 27 agosto 2019 – Cosa succede se lo chef più famoso della tv, fautore di una cucina innovativa, ma che non rinuncia alla tradizione Made in Italy vola in uno dei resort più prestigiosi dell’Oceano Indiano che ogni anno ospita il Festival Culinario Bernard Loiseau con le stelle della cucina mondiale?

Ne nasce un evento unico e assolutamente inaspettato. Nelle due serate del 28 e 30 agosto dedicate agli appassionati gourmand, gli ospiti del Constance Belle Mare Plage potranno assaporare le raffinate creazioni di chef Alessandro Borghese all’interno di due sedi esclusive il ristorante La Spiaggia e il Blue Penny Cellar, luoghi dedicati all’alta cucina all’interno del resort 5 stelle mauriziano. Per le due cene chef Borghese collaborerà con Alexis Voisin, executive chef del Constance Belle Mare Plage e con il suo team.

La cucina inventiva e generosa che chef Borghese propone ogni giorno all’interno del suo ristorante milanese AB – Il lusso della semplicità incontra il culinary spirit di Constance Hotels & Resorts, leader nell’ospitalità dell’eccellenza nell’Oceano Indiano.

Il menu del 28 agosto al ristorante La Spiaggia prevede piatti a base di pesce oltre all’immancabile Cacio&Pepe, iconico piatto di chef Borghese.

La serata del 30 agosto si svolge al Blue Penny Cellar, recentemente insignito di due prestigiosi riconoscimenti ai World Restaurant Awards che celebrano i migliori ristoranti del mondo: il primo titolo è arrivato per la migliore selezione dei vini (oltre 30.000 bottiglie e più di 2.500 prestigiose referenze), il ristorante ha inoltre trionfato nella categoria “Gourmet Bistro in the Indian Ocean”.

Ed in questo luogo leggendario per le degustazioni, dove innovazione e cucina eclettica vengono abbinate sapientemente a etichette internazionali chef Borghese darà vita a un coinvolgente Live Cooking, mettendo in campo la sua vulcanica personalità, il suo estro e il suo stile rock’n roll.

Si parte da una selezione ti tapas fredde e calde per poi passare al carpaccio di baccalà con gelato al guacamole e pane nero. Il piatto principale prevede una guancia di vitello al caffè e cioccolato con purea al burro acido. La cena si conclude in dolcezza con una sbrisolona con gelato al cocco, mago e aceto di mele.

“Come dico sempre cucinare è un atto d’amore, voglio trasmettere un’emozione, appagare chi assaggia i miei piatti, anche a Mauritius così come avviene nel mio ristorante a Milano e durante gli eventi di catering & banqueting che gestisco. È davvero un piacere per me poter condividere il mio stile e la mia passione per il cibo con il team e gli ospiti del Constance Belle Mare Plage.” - dichiara lo chef che in questi giorni ha scoperto Mauritius con i suoi prodotti e tradizioni, portando sull’isola alcune ricette simbolo della sua cucina come la Cacio&Pepe.

