Al Chianti Gourmet Experience il meglio della cucina e della dolceria campana

Dalla Campania alla Toscana, tutti assieme per il “Chianti Gourmet Experience”, l’evento che si terrà il 28 e 29 settembre presso il Castello di Meleto a Gaiole in Chianti. Ideatore di questa kermesse lo chef Vincenzo Guarino che, originario di Torre del Greco, si è spostato, negli ultimi anni, da Sorrento a Gaiole in Chianti e attualmente ricopre il ruolo di Executive Chef de “L’Aria”, ristorante del Mandarin Oriental sul Lago di Como. Un evento, con ingresso al pubblico, che vedrà esibirsi chef stellati ed emergenti, grandi pasticceri e gelatieri, maestri pizzaioli napoletani ma anche ristoratori toscani e produttori gastronomici tout court, affiancati dalle maggiori aziende vitivinicole del Chianti Classico e Storico.

Dalla Campania ecco i protagonisti che il patron della manifestazione, Vincenzo Guarino, ha scelto per questa edizione 2019: Giuseppe Aversa de Il Buco di Sorrento; lo chef Paolo Barrale; Luigi Salomone del Ristorante Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia e Lino Scarallo, chef di Palazzo Petrucci, a Napoli. Tra gli emergenti: Angelo Borrelli di Villa Balke, Torre del Greco; Marco Del Sorbo di Villa Fiorella a Massa Lubrense; Agostino Malapena del Ristorante Costanzo di Aversa; Alfonso Porpora del Pastabar Leonessa di Nola. Tra i pizzaioli in partenza da Napoli: Fabio Cristiano dell’Antica Pizzeria da Gennaro, a Bagnoli; Vincenzo Esposito della pizzeria Carmnella; Giuseppe Pignalosa della Pizzeria Pignalosa di Ercolano; Vincenzo Iannucci, Brand Abbassador di Mulino Caputo e Renata Sitko di Villa Giovanna a Ottaviano. Tra i maestri pasticceri presenti all’evento, arriverà da Pompei Salvatore Gabbiano della Pasticceria Dulcis in Pompei. Accanto ai maggiori produttori del Chianti Classico, nell’area dedicata al beverage, ci sarà uno spazio dedicato al birrificio Serro Croce di Avellino e ai liquori artigianali dell’azienda Ammore di Salerno.

Nel corso della due giorni, sono previsti show cooking, degustazioni, presentazioni di libri e dj set, mentre la serata conclusiva vedrà la presenza di Veronica Maya, volto noto della Rai.

“La cultura gastronomica italiana ha saputo attingere da tante tradizioni differenti, diventando una delle migliori del mondo”, dichiara lo chef Vincenzo Guarino. “Questa è una delle ragioni per le quali credo tanto in questa manifestazione, fatta di incontri e confronti tra amici, prima ancora che tra professionisti del settore. Inoltre, mi piace molto l’idea che un evento di così alto livello sia accessibile al grande pubblico, alle famiglie, ai turisti e agli appassionati del food e del beverage”. Gli organizzatori del Chianti Gourmet Experience hanno scelto, per questa edizione, un claim in grado di suggerire immediatamente lo spirito dell’evento: #conilchiantinelcuore che racconta dell’amore per questa terra e della passione con la quale, da Gaiole in Chianti, cuore geografico del Chianti Storico, si dà vita a un’esperienza gastronomica costruita su grandi professionalità e prodotti d’eccellenza.

L’evento “Chianti Gourmet Experience” gode del patrocinio dell’assessorato al turismo del comune di Gaiole in Chianti e dell’Associazione Proloco Gaiole in Chianti nonché della partnership di: Banca Cambiano, Chianti Property Group, Ferrarelle, Latteria Sorrentina, Leonessa, Mulino Caputo, Reale Mutua, Sud Forni, Tosoni Auto.