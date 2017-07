Cibiamogroup inaugura a Verona cibiamo e La bottega del Caffè

Apertura significativa per il gruppo ligure, che il 20 luglio 2017 ha inaugurato a Verona presso la Stazione Porta Nuova due nuovi punti vendita con le insegne cibiamo e La bottega del Caffè nella declinazione travel oriented, già sviluppata in altre importanti stazioni.

Cibiamogroup consolida così la sua presenza in Veneto dove era già presente presso:

 Centro Commerciale “Adigeo”

 Centro Commerciale “Adriatico 2”

 Centro Commerciale “Grand’Affi Shopping Center”

 Centro Commerciale “Porte dell’Adige”

 Centro Commerciale “Valecenter”

 Centro Fitness Virgin Active Mestre

 Centro Fitness Virgin Active Verona

CIBIAMOGROUP

È una società di ristorazione veloce di qualità fondata nel 1992 a Sarzana (SP). È un gruppo altamente dinamico e in costante crescita. Gestisce oltre 100 punti vendita, direttamente e in franchising, con i brand La bottega del Caffè, Cibiamo, Virgin Active Café e Mondadori Café.

Indirizzo:

cibiamo e La bottega del Caffè

Stazione Porta Nuova

Piazzale XXV Aprile

37135, Verona