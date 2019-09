Con Mammamiaaa l'evento di Matera 2019 per condividere ricette e falanghina

La Capitale europea del Vino 2019 rinnova la partnership con Matera 2019, Capitale europea della lCultura, dopo la presentazione a marzo del progetto "BioWine" per il trasferimento di buone pratiche per la tutela dell'ambiente in viticoltura e dopo aver impiantato a luglio un filare di Falanghina in un parco urbano della città lucana.

Domani, Sannio Falanghina 2019 e Sannio Consorzio Tutela Vini saranno protagonisti dell’evento finale di Mammamiaaa, il progetto che celebra il cibo e le relazioni con cui le comunità lo producono e lo consumano, e le sue connessioni con il territorio creando un ponte tra le generazioni. Il progetto ideato da Matera 2019 -coprodotto da Fondazione Matera Basilicata 2019 e Casa Netural, in collaborazione con John Thackara e IdLab- ha già raccolto migliaia di ricette e storie di famiglia per celebrare il cibo ed il vino: elementi fondamentali della cultura umana che creano importanti relazioni, tra persone, comunità e territori diversi. Più di 3500 persone hanno partecipato da tutta Europa, organizzando pranzi, merende e cene per condividere preziose ricette locali e memorie di famiglia. Una occasione straordinaria per stare insieme, degustare cibo di qualità e Falanghina sannita, raccontandosi aneddoti legati alla produzione e ricordando tradizioni ormai quasi scomparse.



Un momento conviviale, dunque, aperto a tutta la community internazionale della rete Mammamiaaa e di Matera 2019, con una sola regola: ogni partecipante è invitato a portare un piatto legato alla propria famiglia e qualcosa da bere da condividere.

L'evento è supportato da Sannio Falanghina 2019 e Sannio Consorzio Tutela Vini (partner di Mammamiaaa), Biscotti Di Leo (school partner di Matera 2019), Amaro Lucano (essential partner) e Saicaf (official coffee supplier).