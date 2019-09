Dal Pizza Village all'Experience di Gaiole, parte il tour di Vincenzo Esposito

Parte dal Napoli Pizza Village (domani, Terrazza Martini sul Lungomare Caracciolo) per proseguire alla volta di Gaiole nel Chianti il tour del pizzaiuolo napoletano Vincenzo Esposito (“Carmnella”). Affiancato da altri pizzaioli napoletani promuoverà ed approfondire in Toscana la cultura della pizza e l’eccellenza dell’ingrediente principe, le farine di Mulino Caputo. Terza generazione di pizzaioli, Vincenzo è conosciuto come “Tropponapoletano”, ed è con una passione e una verve tipicamente partenopea che gestisce la sua pizzeria a due passi dalla stazione centrale di Napoli. Nonostante tra i suoi cavalli di battaglia ci siano le classiche Margherita, Marinara e Cosacca, la carta delle pizze si rinnova continuamente e conta una sessantina di proposte. Alcune ispirate a personaggi letterari, come quella dedicata a Elena Ferrante, realizzata con una base di ragù e l’aggiunta di ricotta fresca oppure suggerite da spunti di cronaca e di vita vissuta. Tra le più gettonate ci sono la “Margherita Sbagliata” e la “Dama”, quest’ultima nata da una ricetta donatagli dallo chef stellato Peppe Guida di Vico Equense, e rivisitata ad hoc da Vincenzo. Un altro classico è la Marinara con salame e munaciello, uno scrigno di grandi prodotti partenopei. Tutte vere e proprie delizie, da assaggiare.

A Gaiole saranno due giorni ricchi di degustazioni ed eventi, nell’ambito del “Chianti Gourmet Experience”, in cui si avvicenderanno pizzaioli, grandi chef stellati, pasticceri di fama internazionale, artigiani e gelatieri campioni del mondo, grazie a un’idea dell’executive chef del Mandarin Oriental, Vincenzo Guarino.