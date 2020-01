Sostenibilità e benessere, De Nigris porta a Marca Fiere gli aceti del futuro

Essere buoni, ma non solo sul palato: è la condizione imprescindibile per essere il prodotto più scelto sullo scaffale. Lo sa bene De Nigris 1889, gruppo leader nel settore degli aceti e dei condimenti che porta a Marca by BolognaFiere 2020 una serie di novità capaci di dare ancora un nuovo impulso al proprio settore. Un compito che è costantemente parte della mission di De Nigris da quando, nel 2017, ha inaugurato la categoria degli aceti funzionali, ovvero “aceti da bere”: biologici e utili al nostro benessere. De Nigris ha però voluto compiere un passo in più, andando incontro alle esigenze dei consumatori e della società contemporanea e seguendo la propria vocazione di azienda che pone la massima attenzione alla qualità e alla provenienza delle materie prime.

Nasce così l’Aceto di vino dal Campo® che si presenta per la prima volta in ambito fieristico nello spazio De Nigris 1889 di Marca by BolognaFiere, in concomitanza proprio con la sua distribuzione nella Gdo Italiana. E' un semplice aceto di vino bianco, ma etico, trasparente, sostenibile e, al di là di ogni dubbio, made in Italy al 100%. E' infatti il frutto della prima Filiera Aceto 100% Italiana, progetto sviluppato dal Gruppo De Nigris per Filiera Italia, l’iniziativa di Coldiretti nata per promuovere le eccellenze agroalimentari tricolori, grazie ad un “patto” tra produttori e industria di trasformazione. Nella Filiera Aceto 100% Italiana c’è infatti una forte identità nazionale costruita sulla base di trasparenza, sostenibilità e logica di consumo consapevole, oltre che sulla qualità. Il rispetto, la fiducia e il giusto compenso a chi produce sono ‘ingredienti’ che offrono al consumatore un prodotto sano, buono e “veritiero”. Nell’Aceto di vino dal Campo® De Nigris le uve vengono conferite esclusivamente da produttori italiani certificati da Coldiretti, l’uva trasformata in Cantine riconosciute come parte integrante della filiera, i vini così ottenuti in un passaggio cortissimo vengono lavorati negli stabilimenti De Nigris in impianti considerati tra i più moderni ed efficienti in campo enologico. Ogni elemento - l’uva e il lavoro nella vigna, il trasporto delle materie prime, la lavorazione, l’imbottigliamento e la distribuzione è perfettamente tracciabile e certificato. Tutti i prodotti saranno riconoscibili grazie al marchio “Firmato dagli agricoltori Italiani”.

L'altra novità presentata da De Nigris a Marca è la versione “tascabile” di MelaMadre®, un vero sorso di salute da portare sempre con sé, ma soprattutto un prodotto capace di proiettarci nel futuro dell'alimentazione. Anche in questo caso la qualità si declina nel rispetto dell'ambiente e sostenibilità: l'ingrediente base è infatti l' aceto di mele bio, con madre naturale, non filtrato né pastorizzato che oggi diventa MelaMadre®Shot, un prodotto naturale al 100% da tenere sempre con sé in un pratico pack tascabile e disponibile in quattro varietà di gusto: Miele, Miele e Zenzero, Miele e Mirtilli Rossi, Miele e Curcuma. Un tonico naturale per il nostro organismo che contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento muscolare, riequilibra il normale metabolismo energetico ed è un valido aiuto per chi si sottopone a un regime alimentare per perdere peso, oppure un pratico condimento per rendere anche una semplice insalata un piatto completo e di tendenza.