Depuravita presenta Beauty Chocolate

Depuravita, l’azienda italiana dedicata al benessere con linee detox di juicing, zuppe, tè e cosmetica, amplia la sua ricca offerta di ricette benessere lanciando la linea BEAUTY CHOCOLATE, due tipologie di cioccolato biologico e vegano, Collagen Chocolate con CeramosidesTM , e Probiotic Chocolate con Bacillus coagulans GBI-30 , per una bellezza che si sviluppa dall’interno e si estende verso l’esterno.

Beauty Chocolate è l'unica linea che unisce cioccolato, cosmetica e benessere. Due formulazioni che combinano le note sensoriali del cioccolato più raro con ingredienti cosmetici e salutari altamente innovativi. Minimamente trattato con il metodo RAW, mantiene intatte le virtù nutrizionali del cacao grezzo, eccezionale superfood. Una coccola di gusto e benessere, per sviluppare la tua bellezza dall'interno ed estenderla all'esterno.

La genuinità e purezza della materia prima senza l’aggiunta di aromi e la scelta di utilizzare solo le specie di cacao più preziose al mondo rendono i Beauty Chocolate una pausa golosa, dal sapore e retrogusto intensi, da gustare in ogni momento della giornata.



Collagen Chocolate con CeramosidesTM

Formulato con Cacao Arriba Nacional, il più pregiato cacao della regione Los Rios in Ecuador, considerato una delle migliori materie prime al mondo e caratterizzato da una spiccata cremosità e da intensi aromi floreali, tipici del cacao ecuadoriano, ha delicati sentori di frutti tropicali e note tostate e sul finale una freschezza balsamica che persiste al palato.

Il Collagen Chocolate contiene CeramosidesTM, sostanza in grado di idratare la pelle dall’interno grazie a preziosi lipidi chiamati ceramide. Durante l’invecchiamento iniziamo a perderli, e l’assunzione orale di fitoceramide aiuta a ripristinare il contenuto di questa nella pelle, per un forte effetto idratante e azione anti età.



Probiotic Chocolate con Bacillus Coagulans BC 30

Sposando la teoria secondo cui nell'intestino risiede un "secondo cervello" che svolge funzioni importanti e che contribuiscono al nostro benessere fisico, ma anche a quello psicologico, Depuravita propone, per riequilibrare e curare il benessere dell’intestino, Probiotic Chocolate con Bacillus coagulans BC 30, un probiotico sporigeno caratterizzato da una forte resistenza e quindi in grado di arrivare vivo ed attivo nel nostro intestino dove esplica i suoi effetti benefici.

Questo cioccolato bianco, senza latte vaccino che contiene 15milioni di microorganismi per aiutare l’equilibrio della microflora intestinale, è il risultato dell’unione del burro di cacao Raw Nacional dell’Hacienda El Pechichal, che si trova nella zona di Guayas in Ecuador, e della Mandorla di Toritto, coltivata all’interno di un ambiente incontaminato e protetto: il Parco Nazionale dell’Alta Murgia in Puglia.

Ogni confezione della linea Beauty Chocolate contiene 30 cioccolatini da 5g e costa 49.

Un’idea gustosa e originale per un Natale al naturale.

www.depuravita.it

DEPURAVITA

Depuravita è un’azienda italiana che propone una filosofia di vita orientata al benessere di corpo, mente e spirito con soluzioni detox destinate a liberare il proprio corpo dalle tossine e lasciare riemergere l’energia e la bellezza che risiedono in noi. Perseguire uno stile di vita sano ed equilibrato vuol dire innanzitutto riconoscere e ascoltare le esigenze del nostro corpo, che necessita di un’alimentazione adeguata, da abbinare a rituali di bellezza che possano aiutare a purificare il nostro corpo dall’interno all’esterno. È per questo che Depuravita offre menù di juice detox a base di frutta e verdura spremuti a freddo, zuppe, tè ma anche una linea di cosmetici detox in grado di risvegliare lo splendore della pelle nutrendola e purificandola.