Dal matrimonio di Olivarte con "Dolce Idea" nasce Ciocholartì all'olio evo

Olio e cioccolato? In cucina è un delizioso binomio presente sulle nostre tavole molto più di quanto si creda comunemente. Soprattutto se il cuore prevale sull’arte e sulla passione. Il buon cioccolato abbinato all’olio, oltre che rappresentare una eccelsa combinazione di sapori, è anche un toccasana per il cuore, proprio per i benefici derivanti da due prodotti, che, abbinati insieme raddoppiano le proprietà benefiche, già contenuti nei singoli elementi. Olivarte, azienda produttrice di oli da olive provenienti dalle colline salernitane, avvia la produzione di un cioccolatino all’olio d’oliva, Ciocholartì, esclusivamente per la storica Enoteca Continisio di Napoli.

Affidato per la produzione al maestro cioccolataio Gennaro Bottone, tra i maggiori artigiani dell’arte del cioccolato, Ciocholartì viene farcito con tutti i tipi di olio prodotti dall’azienda olivicola, dal Rotondella al Frantoio, fino al Carpellese delle Colline Salernitane. Ce n’è davvero per tutti i gusti a partire da quello al gusto di olio evo Dop, per poi passare a quelli aromatizzati al peperoncino, al tartufo bianco, al limone. “Rappresenta una novità nella nostra produzione che ha ottenuto gradimento in ogni ambiente in cui lo abbiamo proposto in degustazione”, spiega Anna Smeraglia, manager dell’azienda Olivarte. “Se l’olio è l’alimento principe della dieta mediterranea, ricco di acido oleico e di vitamina E, perché -abbiamo pensato- non abbinarlo ad un cioccolato artigianale, che possiede altrettante proprietà benefiche ? Quello prescelto dal maestro Gennaro Bottone è un fondente finissimo, e il prodotto è di assoluta eccellenza”. Il matrimonio tra Olivarte e la cioccolateria “Dolce Idea” di Bottone non poteva che trovare ospitalità presso l’Enoteca Continisio, che proporrà in abbinamento dei vini selezionati ad hoc per l’occasione. In una sola parola, bontà e benessere da consumare come fine pasto, o semplice dolcino da consumare in ogni occasione.