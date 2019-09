Ferrari Maximum: ecco la nuova immagine del Ferrari Maximum Blanc de Blancs

Svelato il nuovo Ferrari Maximum: all’Area 56 di via Savona a Milano, opinion leader, influencer e i rappresentanti dei più bei locali d’Italia hanno brindato #ToTheMaximum alla nuova immagine del Ferrari Maximum Blanc de Blancs

Una grande festa ispirata a #ToTheMaximum, il concept che vuole celebrare con questo Trentodoc le emozioni più significative di ciascuno, i momenti che rendono “maximum” il proprio mondo, momenti che celebrity e partecipanti hanno condiviso attraverso i canali social.

Il nome “Maximum” viene da lontano. È stato la prima etichetta realizzata agli inizi del ‘900 dallo stesso Giulio Ferrari, fondatore della cantina, ma ancora oggi rappresenta la passione e l’esperienza per la coltivazione delle uve Chardonnay, che in questo Trentodoc trovano una delle loro massime espressioni.

La nuova veste grafica del Ferrari Maximum, realizzata dallo studio Robilant & Associati, si caratterizza per una forte contemporaneità, pur essendo perfettamente coerente con la storia aziendale. Particolare risalto viene dato ai colori della Casa, il bianco e il nero, cui si aggiunge una nota decisa di rosso, colore da sempre nello stemma. Particolarmente raffinata la capsula, che presenta, in rilievo, la texture ricavata dalla ripetizione della lettera F, ormai diventata tratto distintivo della Cantina. Il risultato è un’immagine elegante e moderna, che racconta la sapienza di Ferrari nel produrre bollicine d’eccellenza.

Il Ferrari Maximum Blanc de Blancs è infatti un Trentodoc di grande personalità, che nasce da uve Chardonnay di montagna e affina 36 mesi sui lieviti per poi regalare, al naso e in bocca, una piacevole freschezza e un’accattivante fragranza. Perfetto per l’aperitivo, ben si accompagna a un’ampia gamma di proposte gastronomiche.

Hanno avuto modo di apprezzarne la versatilità negli abbinamenti gli ospiti della serata di presentazione fra cui tanti personaggi dello spettacolo e dello sport. In un ambiente di design grazie agli arredi Kartell, gli invitati sono stati accolti dalle proposte in stile street food del ristorante tristellato “Da Vittorio” della famiglia Cerea di Brusaporto, che ha selezionato per l’occasione alcuni gustosi interpreti, quali Pan Polpetta e Farinel On the Road. Grande successo hanno riscosso anche le pizze gourmet dei Fratelli Salvo, precursori dell’abbinamento tra pizza e bollicine Ferrari.

La collezione Maximum, che comprende anche il Ferrari Maximum Rosé e Maximum Demi-Sec, rinnovandosi diventa un nuovo invito da parte della cantina del Gruppo Lunelli ad assaporare ogni sorso, a vivere ogni momento #ToTheMaximum in perfetto stile Ferrari, da sempre ambasciatore dell’Arte di Vivere Italiana.