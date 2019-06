Ferrarini con Sapori d'Italia partner di FestaVico ideata da Gennaro Esposito

Prosegue a Vico Equense, la prima località della penisola sorrentina, il cammino di sviluppo del brand Ferrarini che a FestaVico presenta i novi prosciutti “Big storico” e “Il Nazionale”. FestaVico è la manifestazione che unisce enogastronomia e solidarietà ideata dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito della Torre del Saracino di Seiano a cui partecipano alcuni tra i più importanti chef italiani.

“Con la tappa in costiera sorrentina per FestaVico- dichiara la presidente dell’azienda Lisa Ferrarini- continua il nostro viaggio nel paese con “Sapori d’Italia”, la campagna che sta portando i prodotti Ferrarini a percorrere tutto il territorio italiano alla scoperta dei luoghi, dei prodotti, della cucina e delle botteghe. Le “botteghe” di fiducia sono i cuori pulsanti di ogni città, di ogni paese e valorizzano l’economia locale, cosi come fanno i grandi Chef con ristoranti che ormai sono diventati simboli dei territori, come Gennaro Esposito con la Torre del Saracino di Seiano. E in quest’ottica rientra l’incontro di Ferrarini con l’eccellenza di grandi chef che, come le migliori gastronomie e botteghe, fanno della selezione, della cura degli ingredienti e della capacità di assemblarli un simbolo del Made in Italy, riconosciuto in tutto il mondo”.



Fondata a Reggio Emilia nel 1956, l'azienda è ormai una tra le più importanti realtà europee nel settore agroalimentare e propone in tutto il mondo, oltre al suo prosciutto cotto, i prodotti tipici dell'italianità: dal prosciutto di Parma alle diverse specialità di salumeria, accompagnate dai prodotti dell'azienda agricola Ferrarini, dalla quale l'attività imprenditoriale ha preso avvio, come il Parmigiano Reggiano Dop, i vini e l'aceto balsamico di Modena Igp e il tradizionale di Reggio Emilia dop. L’area della produzione agricola, delle Fattorie Ferrarini si è notevolmente sviluppata nel tempo e rappresenta oggi un importante supporto all’attività industriale. La produzione del “Parmigiano Reggiano Dop” vanta il presidio da parte di Ferrarini dell’intera filiera -il foraggio, le bovine da latte, la lavorazione e la stagionatura- oltre che importanti riconoscimenti (prima azienda certificata del comprensorio del Parmigiano Reggiano).



I dettagli sui nuovi prosciutti Ferrarini e sulla Festa.

Il “Big storico” è un prosciutto cotto, fatto "come una volta", per un consumatore sempre più attento alla qualità e legato al negozio di fiducia sotto casa. Realizzato con un processo altamente artigianale e con materia prima rigorosamente nazionale selezionata, a tracciabilità garantita (da suino pesante italiano), questo prosciutto si contraddistingue per essere legato a mano e con cottura fuori stampo. L'immagine vintage dell'etichetta vuole ricordare la storia dell'azienda, fondata nel 1956 da Lauro Ferrarini, che è stato il primo produrre di prosciutto cotto senza polifosfati aggiunti. Anche”"Il Nazionale” è un prosciutto cotto di alta qualità, realizzato con carni italiane, monitorando tutte le fasi della filiera, per un prodotto garantito dall'origine alla tavola.