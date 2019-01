Fiera di Rimini: dal 16 al 19 febbraio c'è l'International Ho.Re.Ca. Meeting

Manca meno di un mese all’appuntamento con il nuovo polo del settore beverage e Ho.Re.Ca. che si terrà alla Fiera di Rimini dal 16 al 19 febbraio 2019.

In contemporanea a Beer Attraction, Food Attraction e BB Tech Expo, infatti, sbarca in Riviera l’International Horeca Meeting di Italgrob, l’evento del fuoricasa italiano. In questo modo tutti i comparti della filiera del food & beverage sono presenti, dai marchi leader ai birrifici artigianali.

Proprio la sinergia con Italian Exhibition Group, secondo il presidente di Italgrob Vincenzo Caso, “sarà una straordinaria opportunità per ritrovarsi e analizzare le questioni più urgenti e sentite dagli operatori del settore: una preziosa occasione per incontrarsi con i colleghi di tutta Italia, confrontarsi, comunicare le rispettive conoscenze ed esperienze”.

Ai temi di maggiore attualità per il settore, con analisi di mercato e studi sull’evoluzione dei consumi Horeca è dedicato il convegno di apertura di sabato 16 febbraio in Sala Neri, con importanti dirigenti e rappresentanti del fuoricasa italiano. Numerosi gli approfondimenti che si susseguiranno nell’Arena dell’Horeca, lo spazio allestito nel cuore della Fiera di Rimini, proprio sotto la cupola della hall sud. Si parlerà di ruolo etico di industria e distributori, tasse sugli zuccheri, orientamenti sul packaging, ma anche di formazione, con il convegno di domenica 17 febbraio con i corsisti e i docenti del master in Trade Management del consumo fuori casa, organizzato dalla Luiss Business School, con il sostegno dell’AFDB, Associazione per la Formazione nel Beverage. Due le sessioni previste: una sulle acque minerali e le problematiche legate ai trattamenti di rete, l’evoluzione del prodotto e le tante innovazioni presenti sul mercato e un focus su un fenomeno in grande crescita come il food delivery.

Novità assoluta dell’edizione 2019 è l’apertura anche ai gestori dei punti di consumo. I distributori potranno invitare così i propri clienti ad assistere a sessioni formative. Lunedì e martedì, nell’Arena dell’Horeca, sarà la Planetone, con Marco Ranocchia, a raccontare come preparazione e competenza del personale siano fattori decisivi per competere nel mercato di oggi.

Sempre lunedì è prevista una sessione ‘a tutta birra’, con Silvana Giordano di Unibirra. La sessione sarà organizzata in collaborazione con ADHOR (Associazione le Donne dell’Horeca) che, per l’occasione, distribuirà un ricettario di pietanze a base di birra dal titolo “La Birra nel Piatto”. “Un’iniziativa questa”, dichiara Paola Giacchero, presidente di ADHOR”, che punta ad accrescere la cultura birraia nel nostro settore, un obiettivo a cui ADHOR tiene molto e al quale ha già contribuito qualche anno fa con la realizzazione del manuale sulla perfetta spillatura.”

Martedì è il momento di Giuliano Lanzetti, di ‘Pienissimo’, che spiega come ottimizzare la gestione del locale e far crescere il business: appuntamento alle 11, “Metti il turbo al tuo locale”, il titolo del convegno. Nella stessa sessione è in programma la premiazione delle accademie storiche della birra, organizzata dalla rivista Il Mondo della Birra.