Food Network, 'I diari della forchetta' in prima tv

i diari della forchetta”

CON GIGI E MARISA PASSERA

DAL 5 SETTEMBRE ALLE 22.00 IN PRIMA TV ASSOLUTA

SU FOOD NETWORK |CANALE 33

Un viaggio dal nord al sud Italia alla scoperta della cucina e della storia di alcune comunità molto particolari, nel nuovo programma in prima tv assoluta “I DIARI DELLA FORCHETTA”, in onda dal 5 settembre alle 22:00 su FOOD NETWORK (canale 33).

Partendo dal mondo virtuale del loro blog di cucina, Marisa e Gigi, meglio conosciute come Le sorelle Passera, viaggeranno per conoscere le più caratteristiche comunità dello Stivale e, attraverso gli occhi dei protagonisti di puntata, racconteranno la quotidianità, il territorio e le ricette tipiche delle varie zone. Gigi e Marisa sono amanti del buon cibo, Gigi è una mamma e autrice radio-televisiva mentre Marisa è una speaker radiofonica di Radio Deejay. A legarle, oltre ad un grandissimo affetto, la passione comune per la cucina. Per Le sorelle Passera il cibo è il modo più naturale per dare e ricevere amore.

Nel loro originale viaggio scopriranno il club dei Brutti, il gruppo folk di Alberobello, le lavandaie della Tuscia, la balera dell’Ortica, gli sbandieratori Cavensi, le Mondine. Punteranno le loro forchette in luoghi meravigliosi, si immergeranno in tradizioni secolari e scopriranno insieme alle comunità ricette gustosissime. E in ogni puntata dovranno affrontare una nuova sfida: cucinare per un’intera comunità.

“I DIARI DELLA FORCHETTA” (8 episodi x 60’) è prodotto da Stand by me per Discovery Italia.

Il programma sarà disponibile anche su Dplay (sul sito dplay.com – o su App Store o Google Play)