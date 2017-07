Foodora, Gianluca Cocco: "Presto a Bologna e Verona. Rider: problema superato"

Gianluca Cocco, managing director di Foodora per l'Italia, è intervenuto alla trasmissione "Cuore e Denari" su Radio 24.

Rispetto al problema esploso lo scorso autunno, ha detto: "C'è stato sicuramente un problema di comunicazione interna ed esterna durante le proteste di Torino, che abbiamo superato. Si tratta di un numero limitato di collaboratori e da allora abbiamo dimostrato sul campo che il compenso su base consegna è di circa il 20, 30% più remunerativo rispetto a quello ad ore”.

La polemica si era aperta in seguito all'introduzione di una modalità di pagamento "a consegna" e non più su base oraria, tema sul quale Cocco ha precisato: “Foodora riesce ad assicurare più di due consegne all'ora, per cui con 40 ore al mese si riescono a guadagnare circa 630 euro netti. Utilizziamo il contratto più tutelante del settore, che altri player non utilizzano. Foodora paga contributi Inps, assicurazione per infortuni Inail, oltre a farsi carico di un'assicurazione che copre i collaboratori nel caso in cui questi facciano dei danni a terzi durante l'attività. I rider rappresentano il cuore della nostra attività. I nostri obiettivi di crescita non possono prescindere dalla loro soddisfazione”.

Cocco ha anche aggiunto che Foodora, già presente a Milano, Torino, Roma e Firenze, sbarcherà a Bologna, Verona e "in un altro paio di città entro la fine dell'anno".