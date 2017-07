Forst e Cayenne lanciano il social test "Che birra sei?"

Dal 21 giugno al 31 luglio, su www.chebirrasei.it, gli amanti della birra possono scoprire quale FORST rispecchia la loro personalità e partecipare all’estrazione di un esclusivo weekend per due persone in Alto Adige, luogo in cui da sempre nasce Birra FORST. Inoltre, con meccanica instant win, saranno assegnati 82 set degustazione FORST (due al giorno).

“Abbiamo notato che tantissimi appassionati di birra partecipano al concorso e condividono il gioco con i loro amici. Il test è molto intuitivo, invitante ed è la forma ideale per rivolgerci al pubblico giovane”, spiega Cellina von Mannstein, responsabile comunicazione e membro attivo del CdA di Birra FORST.

I test di personalità stanno conoscendo una seconda vita digitale e l’hype non accenna a diminuire. Sono infatti un modo divertente e immediato per scoprire un aspetto della nostra personalità e trovano un naturale approdo sui social, dove gli utenti condividono contenuti che contribuiscono alla rappresentazione di sé. Già dai primi giorni dall’online, il test sta ottenendo elevate performance in termini di utenti registrati ed engagement, intercettando nuovi target.

La social activation nasce nell’ambito della campagna di awareness sulla gamma di Birra FORST. Pianificazione gestita da Geotag (partner Cayenne) con l’on air di 7 spot di prodotto (TV e digital) e social ADV dedicata.

L’iniziativa segue il lancio dell’ecommerce FORST shop.forst.it e si inquadra nella nuova strategia dell’azienda di Lagundo che punta sempre di più sul digitale come canale di comunicazione.