Giovanni de Simone assume l'incarico di e-commerce manager di Gustorotondo.it

Giovanni de Simone diventa l'e-commerce manager di Gustorotondo.it, brand attivo in ambito enogastronomico. Laureato in Economia all'Università Bocconi di Milano e in Filosofia all'Università Cattolica di Milano, ha lavorato precedentemente alla Quantum Marketing Italia (prima società in Italia nel settore entertainment marketing) come amministratore delegato.

"Una delle abilità principali che l'e-commerce manager deve sviluppare è la capacità di decidere non solo quali tecnologie e idee implementare, ma anche e soprattutto in quale momento realizzarle", spiega Giovanni de Simone. "È necessario coniugare la visione di medio-lungo periodo con la capacità di pensare come raggiungere concretamente i migliori risultati complessivi, eventualmente sacrificando temporaneamente aspetti che saranno fondamentali in un momento successivo. Sbagliare i tempi, sia pure con ingredienti perfetti, può portare a gravi difficoltà. Il giusto timing è fondamentale. Restringendo il campo all'e-commerce rivolto ai consumatori (B2C), i cambiamenti principali degli ultimi 10 o 15 anni riguardano la sua diffusione, la rapidità di consegna dei prodotti e l'attenzione rivolta a numerosi aspetti, per esempio i contenuti a supporto delle scelte di acquisto, ambiente di acquisto, personalizzazione dell'offerta", conclude De Simone.