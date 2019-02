IEG - Italian Exhibition Group: a Beer & Food Attraction arriva il leader MARR

Il 2019 è l’anno d’oro di BEER ATTRACTION e delle contemporanee FOOD ATTRACTION e B.B.TECH EXPO di Italian Exhibition Group (IEG), in calendario dal 16 al 19 febbraio nel quartiere fieristico di Rimini.

Arriva conferma della partecipazione a BEER ATTRACTION per l’INTERNATIONAL HORECA MEETING, del Gruppo MARR, leader in Italia nella commercializzazione e distribuzione di prodotti alimentari al Foodservice.

Con oltre 850 addetti commerciali, più di 45.000 clienti (ristoranti, hotel, pizzerie, villaggi turistici, mense aziendali), un’offerta di oltre 15.000 prodotti alimentari, MARR del Gruppo Cremonini opera su tutto il territorio nazionale.

Il gruppo MARR, nel nuovo lay out di BEER ATTRACTION - che vede l’entrata in Fiera dall’ingresso principale del quartiere fieristico di Rimini, il Sud, dotato anche di una stazione ferroviaria di linea con 18 fermate quotidiane - avrà una doppia presenza. Una all’interno del padiglione A1: qui, con un lay out d’impatto, sarà presente una zona organizzata per segmenti di mercato, occasioni di consumo e merceologie core (ristopizzeria, breakfast, carne, ittico). Una modalità innovativa di esposizione che rende concreta la proposta di MARR ai clienti del Foodservice attraverso le sue eccellenze, incluse quelle per il segmento della ristorazione veloce e bar in cui opera con la controllata New Catering.

Nell’area ci saranno una cucina funzionante, chef al lavoro su menù con prodotti di alta qualità e studenti dell’Istituto Alberghiero “Sigismondo Malatesta” di Rimini che, attraverso un programma di alternanza scuola-lavoro, saranno coinvolti nella relazione con i visitatori in sala. Il materiale utilizzato per il servizio in tavola, in linea con le best practices di MARR sarà compostabile. Un’altra zona sarà destinata a convegni, incontri, momenti di divulgazione e informazione sulle tendenze e le opportunità del mercato.

Nello stesso padiglione la scenografica presenza della FIC Federazione Italiana Cuochi con un’area dove si alterneranno corsi, degustazioni, grandi protagonisti del settore e premiazioni permetterà un costante scambio tra MARR e la Federazione.

La seconda presenza di MARR a BEER ATTRACTION sarà in un altro padiglione del quartiere fieristico riminese dove il Gruppo terrà il 18 febbraio la sua Convention Commerciale con circa mille partecipanti in arrivo a Rimini da tutta Italia.