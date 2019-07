IEG - Italian Exhibition Group presenta Beer&Food Attraction

Beer Attraction diventa Beer&Food Attraction. L’appuntamento con la 6° edizione della manifestazione di IEG - Italian Exhibition Group è alla Fiera di Rimini dal 15 al 18 febbraio 2020.

Un cambiamento decisivo, sottolineato dal nuovo payoff, “the eating out experience show”, che rimarca l’unicità di un evento capace di unire l’intera filiera delle esperienze del mangiare ‘fuoricasa’ e di attirare sempre di più gli operatori di tutto il food service.

I preparativi sono già fervidi, come le conferme delle aziende leader.



Si allarga il core business, che mantiene al centro l’universo della birra di qualità, dalle artigianali – confermata la pluriennale e proficua collaborazione con Unionbirrai – alle specialità birrarie, ma che si estende con decisione anche ai soft drinks e agli spirits.

Gli operatori professionali avranno così un panorama completo e unico del settore, spaziando dalla più completa offerta nazionale e internazionale di birre e beverage, all’universo Food per l’Horeca: dalle specialità regionali al mondo dei surgelati, dalle ultime tecnologie del food delivery agli arredamenti dei locali più cool. In questo contesto anche la ormai consolidata e spettacolare presenza della Federazione Italiana Cuochi, con una novità importante in via di definizione: un grande evento dedicato allo street food, che metterà alla prova i grandi cuochi provenienti da tutta Italia sul cibo di strada, sempre più un must per l’universo del ‘fuori casa’.

A Beer&Food Attraction sarà rappresentata l’intera filiera, grazie anche alla contemporaneità con BB TECH Expo, la fiera professionale delle tecnologie per birre e bevande, che ripropone la formula vincente di “fiera nella fiera” capace di mettere in relazione tutti i produttori di bevande con le aziende di materie prime, tecnologie processing e packaging.

Confermatissima, dopo il grande risultato della ‘prima’ riminese dell’anno scorso, anche la contemporaneità con l’International Horeca Meeting di Italgrob, dedicato al ‘fuoricasa’ italiano.



Ancora una volta tutti gli attori della filiera avranno l’occasione di ampliare il loro business, aggiornarsi e fare il punto della situazione su un settore dove il Made in Italy svolge un ruolo da leader.

Anche l’edizione 2020 si rivolge esclusivamente agli operatori professionali della filiera, la sola giornata di sabato 15 febbraio sarà aperta al mondo dei foodies e beer lovers.



COLPO D’OCCHIO SU BEER&FOOD ATTRACTION E BBTECH EXPO 2020

Data: 15-18 febbraio 2020;

organizzazione: Italian Exhibition Group SpA in collaborazione con Unionbirrai, FIC Federazione Italiana Cuochi e CAST Alimenti;

con il patrocinio di: Regione Emilia-Romagna e Comune di Rimini;

frequenza: annuale;

edizione: 6a;

accesso: riservato esclusivamente agli operatori professionali, solo nella giornata di sabato 15 febbraio: aperto anche al pubblico (maggiorenne) dei beer lovers, foodies e consumatori gourmet; orari: sabato 15, domenica 16 e lunedì 17 febbraio: 10.00-18:30; martedì 18 febbraio: 10.00 - 17.00;

group brand manager food&beverage division: Flavia Morelli;

brand manager: Marco Cecchini; www.beerandfoodattraction.it www.bbtechexpo.it #BeerAndFoodAttraction #IEGexpo