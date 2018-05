Intesa Sanpaolo a Milano Food City 2018: oggi arena su Agro-Food Technologies. La Circular Economy e il settore Food

Intesa Sanpaolo presente anche quest’anno a Milano Food City con un incontro dedicato alle Agro-Food Technologies. Si tratta della prima delle due iniziative promosse a Seeds&Chips da Intesa Sanpaolo Innovation Center in ambito Circular Economy e food, tema affrontato oggi proprio da Massimiano Tellini - Responsabile Circular Economy di Intesa Sanpaolo Innovation Center.

"Il Food è un settore che in Europa risente del modello lineare, dove c'è molto spreco - ha spiegato Tellini - Bisogna quindi ripensare a monte, nell'industry del food, a soluzioni che possano prevenire lo spreco e non soltanto gestirlo. In questo modo si genera valore. Il Food, l'ambito Costruzioni e del Trasporto sono tre settori chiave che oggi in Europa sono oggetto di una trasformazione che la circular economy può proiettare in una nuova dimensione di creazione del valore. Intesa Sanpaolo è global partner di Fondazione Ellen MacArthur ed è impegnata proprio su questo fronte".

Intesa Sanpaolo a Milano Food City 2018: oggi arena su Agro-Food Technologies. Il programma StartUp Initiative

La discussione si è svolta anche in occasione della nuova edizione della StartUp Initiative, il programma di accelerazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center, il cui scopo è selezionare le migliori realtà per prepararle al confronto con il mercato e aiutarle a entrare in contatto con potenziali investitori e partner industriali. Fino ad oggi sono stati realizzati più di 120 forum d'investimento in Italia e all’estero. In questa occasione la StartUp Initiative, in collaborazione con Future Food Institute e la Fondazione Ellen MacArthur, è dedicata al settore FoodTech in chiave Circular Economy. Alla migliore startup è andato il riconoscimento Intesa Sanpaolo Circular Economy Award che garantisce l'accesso al programma Emerging Innovators della Ellen MacArthur Foundation.

Luca Pagetti, Responsabile Finanziamento e Crescita Startup di Intesa Sanpaolo Innovation Center, ha parlato del programma del Gruppo dedicato alle startup: "Il nostro programma nasce nel 2009, siamo alla 114a edizione. Copriamo l'accelerazione delle startup di tutti i settori industriali, in questo caso quello del foodtech. L'Italia è il paese dove l'industria del food ha un'importanza strategica: siamo la seconda realtà in Europa come fatturato per il mondo dell'alimentazione; quindi per noi accompagnare queste startup a sviluppare le loro tecnologie, finanziarle nel tempo e portarle di fronte agli investitori è un'iniziativa che fa parte del nostro programma rivolto alla crescita sia delle startup sia delle imprese nostre clienti. Crediamo infatti nel paradigma dell'open innovation dove le aziende più mature, in particolare le aziende del food o dell'agricoltura, possono attingere dalle startup quelle tecnologie che le renderanno pronte a essere competitive in futuro nella creazione di nuovi prodotti e di nuovi servizi, in un contesto di accelerazione del cambiamento molto importante". Intesa Sanpaolo Innovation Center ha valutato 4,500 idee di impresa e formato più di 1.200 startup fino ad arrivare a 850 startup finaliste. Sono stati più di 140 i casi di successo, con oltre 132 M di euro raccolti e 13 exit industriali. Sono stati 113 gli investment forum, con 10 paesi coperti e più di 10.000 presenze di investitori e imprese.

Intesa Sanpaolo a Milano Food City 2018: oggi arena su Agro-Food Technologies. Le startup premiate

Al termine dell'incontro sono state premiate due startup tra quelle partecipanti. Il premio Intesa Sanpaolo Circular Economy Award è stato assegnato a Hexagro Urban Farming, che si occupa di sistemi modulari per la coltivazione con tecnologia aeroponica.

Il Future Food Award, del Future Food Institute, è stato invece vinto dalla startup Wenda che ha sviluppato un sistema di tracciabilità per la sicurezza alimentare basato su tecnologia IoT.