Italia e Cina si incontrano a Fico Eataly World per il Festival delle Lanterne

Si inaugura domani giovedì 1 agosto a FICO Eataly World il Festival delle Lanterne, il più grande evento sulla cultura cinese mai realizzato, per la prima volta in Italia. Bologna si trasforma nella capitale di un inedito incontro culturale tra Italia e Cina. Un’unione tra due Paesi lontani che vedrà come protagoniste opere maestose, realizzate a mano da artigiani giunti direttamente dalla Cina: oltre 80 sculture e installazioni luminose, opere monumentali capaci di raggiungere anche i 20 metri di altezza. Vere e proprie opere d’arte lavorate e dipinte a mano dagli artigiani e dagli artisti locali, ispirati da leggende e miti della cultura millenaria della Cina, guideranno il visitatore in una città di luci, un viaggio nella Cina imperiale immerso in uno spettacolo dalle proporzioni gigantesche. all’evento di inaugurazione ufficiale, presenzieranno istituzioni italiane e cinesi tra cui il Consigliere culturale dell’Ambasciata Cinese a Roma Xu Rong,il Vice Console Generale Wang Huijuan e il Console Guan Haibo del Consolato Generale della Repubblica Popolare di Cina a Milano e, dalla Cina, una importante rappresentanza della Chinese People’s Association for Friendship with Foreign Countries (CPAFFC) composta dal Vicepresidente Song Jingwu, il Vice Direttore Generale del Dipartimento Europeo Lyu Hongwei, la Vice Direttrice del Dipartimento Europeo Yang Yingzi e Wang Zeyu, membro dello Staff del Dipartimento Europeo. A dare loro il benvenuto, per le istituzioni italiane, saranno presenti il Sindaco Virginio Merola e la Vicesindaco Marilena Pillati del Comune di Bologna, la Prefetto di Bologna Patrizia Impresa, il Direttore di Confcommercio Ascom Bologna Giancarlo Tonelli, la Direttrice Generale Unindustria Bologna Tiziana Ferrari, la Presidente Legacoop Bologna Rita Ghedini, insieme al Presidente di Open Gate China Marco Toson e all’Amministratore Delegato di FICO Eataly World Tiziana Primori. L’evento è organizzato in collaborazione con Open Gate China, che da anni opera per la promozione delle relazioni tra Italia e Cina.