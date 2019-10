L'anno "stellare" di Carmnella, la pizza secondo i piatti degli chef stellati

Mancano poco più di 60 giorni alla fine dell’anno, ma c’è già chi si prepara affinché il 2020 sia un “Anno Stellare”. Lo sarà, sicuramente, per Vincenzo Esposito, maestro pizzaiolo di terza generazione, noto ai più come Carmnella, già protagonista all’Experience di Gaiole nel Chianti. E se già lo scorso anno lo chef Peppe Guida, del noto ristorante stellato “Antica Osteria Nonna Rosa” di Vico Equense, gli aveva suggerito la ricetta di una sua preparazione, rielaborata da Enzo nella pizza “La Dama”, quest’anno sono scesi in campo altri nomi del Gotha della cucina italiana, che offriranno a Vincenzo Esposito la ricetta di un loro piatto.

Chi sono gli chef? Ernesto Iaccarino, due stelle Michelin del “Don Alfonso 1890”, Sant’Agata sui due Golfi, Massa Lubrense. Accanto a lui, chef che la stella Michelin la detengono o che l’hanno avuta e ora sono di nuovo in pista per riconquistarla. Gli chef vanno da Giuseppe Aversa de “Il Buco” di Sorrento a Danilo Di Vuolo, de “La Caletta” di Vico Equense. C’è poi Luigi Tramontano, del ristorante “La Serra” dell’Hotel Le Agavi di Positano. Alfonso Caputo, de “La Taverna del Capitano” di Nerano, Massa Lubrense. Cristoph Bob, de “Il Refettorio”, del “Monastero Santa Rosa Hotel e Spa” di Conca dei Marini. E ancora Domenico Iavarone del “Jose Restaurant “ di Torre del Greco. Mario Affinita, del “Don Geppi Restaurant” dell’Hotel Majestic Palace di Sant’Agnello. Ciro Sicignano, per il ristorante “Lorelei” dell’ “Hotel Lorelei Londres” di Sorrento. Vincenzo Guarino, del ristorante “Aria” del Madarin Oriental di Como. Last but not least, Chef Kumalè, che cura la rubrica “Le Cucine del Mondo”, sulle pagine de Il Venerdì di Repubblica e che, grazie alla sua ricca conoscenza della gastronomia internazionale, porterà una ventata di “esotismo” nella Pizzeria di via Marino Cristoforo.

Vincenzo Esposito, rappresentante pop della gastronomia nonché interprete talentuoso del disco di pasta, che riesce a proporre in versioni fantasiose ma sempre equilibrate e gustose, omaggerà ogni mese uno di questi grandi chef. Con la sua interpretazione di ogni singola ricetta, che declinerà in due proposte diverse, creerà un punto di incontro tra quella che è considerata la cucina popolare con quella di ricerca. I clienti di Carmnella diventeranno i coprotagonisiti di questo “Anno Stellare”: saranno loro, infatti, a decretare attraverso i social, Facebook e Instagram, quale delle due proposte che Vincenzo elaborerà a partire dalla ricetta dello chef, verrà messa in carta.