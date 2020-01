L'Oro rosso dell'Agro Sarnese-Nocerino si presenta alle eccellenze pugliesi

Il Pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino incontra martedì 14 gennaio a San Giovanni Rotondo le eccellenze pugliesi. Le incontra proponendosi in tutte le sue declinazioni: dalla coltivazione, al raccolto fino al prodotto confezionato. E’ un’iniziativa dell’azienda Solania di San Valentino Torio, leader nel settore della trasformazione del pomodoro, e di Orazio Chiapparino, fregiato di recente con i due spicchi del Gambero Rosso. L’evento si terrà nella cittadina foggiana presso il Regina Margherita dello stesso chef-pizzaiolo. Siciliano d’origine, pugliese d’adozione ma pizzaiolo globe-trotter, nel suo tour europeo alla ricerca di materie prime d’eccellenza trova nella varietà del San Marzano il perfetto pomodoro da utilizzare nella sua pizzeria, per le qualità organolettiche dovute a caratteristiche territoriali uniche e molto diverse da quelle del suo cugino pugliese d’origine valliva che non gode delle proprietà vulcaniche del terreno vesuviano.

A materie prime d’eccellenza, il pizzaiolo pugliese abbina un impasto studiato, ricercato e perfezionato nel tempo ottenuto da farine macinate a pietra di tipo 1, lievito madre e lievito-maturazione di circa 48 ore da cui deriva un disco di pasta altamente digeribile e salutare che, al palato, esplode nei sapori tipici delle farine con germe di grano.

Chiapparino ha sposato il progetto “Il Mio San Marzano”, promosso dall’azienda Solania e nato sotto l’egida della Coldiretti Campania, grazie al quale pizzaioli e ristoratori possono scegliere la particella di terreno e personalizzare l’etichetta della confezione di latta su cui verrà altresì apposto un QR code. Il progetto risponde alle esigenze della comunità di pizzaioli e dei ristoratori che vogliono identificarsi in un prodotto e ne gradiscono il controllo di tutta la filiera dalla semina alla coltivazione, dalla trasformazione fino alla distribuzione.