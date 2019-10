La sfida vincente di Seacret, nuovo ristorante di pesce eco sostenibile a Roma

Seacret, i segreti del mare, è il nuovo viaggio enogastronomico di pesce, con particolare attenzione alla eco sostenibilità, di Paolo Onorato e Fabrizio Zonnin, titolari del nuovo ristorante di pesce a Roma Prati, via Marcantonio Bragadin 13/15, a pochi passi dalla metro Cipro e dalle mura Vaticane. Dopo la loro prima vincente esperienza, Paolo e Fabrizio hanno deciso di scommettere ancora sulla cucina di alta qualità, in questo caso di mare, sullo sviluppo della ricerca delle materie prime, sulle nuove tecniche di cottura, sulla puntualità nei tempi di servizio, senza dimenticare la cordiale e professionale accoglienza degli ospiti in sala. Seacret vuole rispettare la cucina tradizionale italiana esaltandola con le migliori materie prime selezionate, utilizzando però moderne tecniche di esecuzione, aggiungendo ingredienti in perfetta armonia tra di loro, conferendo ai piatti un elevato valore aggiunto organolettico. La cucina di Seacret propone la semplicità e la naturalezza del mangiare sano e genuino, con un pescato locale e stagionale che affianca pesci provenienti dai mari di tutto il mondo. Immaginate una grotta sottomarina all’interno della quale scoprire un tesoro unico nel panorama della ristorazione di mare, un menù all’interno del quale, accanto alle rassicuranti specialità di mare della tradizione e a gustose elaborazioni, emergono piatti realizzati con pesci straordinari, sconosciuti o mai proposti in Italia. Il pescato di Seacret proviene da mari incontaminati. Pesce privo di ormoni, coloranti e pesticidi, sostenibile ed allevato in un ambiente privo di stress, dalle carni morbide frutto di una frollatura lenta che lo rende estremamente gustoso al palato. Come il Cobia, un pesce che proviene da riserve specifiche a Panama. Oppure il Barracuda, pesce predatore dalla forma allungata e dalle muscolose carni bianche e con pochissime spine o il Centrolofo Viola, un pesce di profondità dalla grande stazza, dal caratteristico colore viola scuro, dalla polpa bianchissima simile alla cernia e dal gusto straordinariamente delicato. Oppure ancora il Carbonaro, noto al pubblico come Black Code, dalla gustosissima polpa chiara, ricca di omega 3. Altro pesce assolutamente sostenibile, perché pescato prevalentemente con le nasse. Le cotture lente e a basse temperature, frutto della lunga esperienza di Paolo, consentono di servire piatti di straordinario gusto che conservano una delicata consistenza. Fondamentale poi è l’apporto in sala di Fabrizio, grande sommelier che ha realizzato una cantina straordinaria, con una selezione di etichette di nicchia dal giusto rapporto qualità prezzo, che sposano perfettamente i sapori dei piatti. Le etichette selezionate con cura, non necessariamente blasonate, sono di grande qualità, proposte a prezzi accessibili, con delle punte di diamante, idonee per accompagnare grandi esperienze. Affidarsi a Fabrizio è la scelta più saggia, facendosi guidare con fiducia in un panorama in cui la sua ricerca è l’autentico valore aggiunto per degustare un ottimo vino, servito alla giusta temperatura e gustosamente abbinato al piatto, spendendo il giusto, in un conto sempre eticamente corretto. I crudi sono proposti secondo la stagione e le ostriche sono selezionate dalla collaborazione con Oyster Oasis, azienda formata da un gruppo di professionisti italo francesi, che condividono con Paolo e Fabrizio la grande passione e la profonda conoscenza del prodotto. Tra le specialità il polpo arrosto servito con una gustosissima crema di castagne, abbinato ad uno straordinario Franciacorta Satèn Docg. stellati. Seacret “Il Segreto del Mare”, nasce dalla crasi delle parole anglosassoni Sea (Mare) e Secret (Segreto) in ricordo del passato. Il Segreto del Mare, infatti, nasce ufficialmente nel 2011, forte dei tanti anni di esperienza dei due titolari, con l’obiettivo di portare ad un livello di definitiva maturazione la grande professionalità e le vaste competenze da loro conseguite. I titolari Paolo Onorato e Fabrizio Zonnini sono consapevoli del fatto che oggi, per essere vincenti nel settore della ristorazione, è necessario prestare molta attenzione alla qualità dei prodotti serviti al pubblico, applicando la stessa maniacale attenzione che si pone in cucina ed in sala, per raccogliere sempre i migliori risultati e far vivere ai propri clienti un piacevole momento edonistico, un’esperienza ispirata all’enogastronomia.