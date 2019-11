Le ultime novità per la mise en place presentate a Villa Aurelia di Roma

V.I.P. Very Important Party è l’evento che è destinato a diventare un imperdibile appuntamento annuale nel corso del quale verranno presentate novità e tendenze per l’anno successivo. Firmato da Erika Morgera e Riccardo Ruchetta, nella esclusiva location di Villa Aurelia, è stata l’occasione di festeggiare il compleanno di Erika Morgera, brillante Event Designer che ha presentato diverse novità assolute per la mise en place, confermandosi al vertice degli eventi della Capitale. Una suggestiva illuminazione che disegnava il profilo della maestosa costruzione seicentesca, ha accolto i 100 selezionati ospiti che Erika Morgera e Riccardo Ruchetta, collaudatissima coppia regina dell’organizzazione degli eventi, hanno voluto accanto. Tra essi il ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron in compagnia della fidanzata, l’attrice Tania Bambaci, Amra Dzeko, moglie del centravanti della A.S. Roma, l'attrice Beatrice Schiaffino, la make-up artist Claudia Ferri, insieme a prestigiosi giornalisti e moltissimi professionisti del dorato mondo del wedding italiano, immortalati dal fotografo dei vip Diego Taroni. Un susseguirsi di suggestioni fatte di musica, allestimenti floreali, prelibatezze per il palato, ha avuto il momento clou quando, tra lo stupore degli invitati, è andato in scena in un coinvolgente flash mob realizzato a sorpresa dal gruppo di ballo di Enrico Botta, autore dei flash mob attualmente in onda su Striscia La Notizia e che costituiscono un’altra preziosa esclusiva degli eventi firmati da Erika e Riccardo. Erika ha festeggiato danzando con un maestro d’eccezione come Samuel Peron, che l’ha guidata tra i due tavoli imperiali allestiti in maniera assolutamente innovativa dalla strepitosa mise en place, esaltata dai sottopiatti che si applicano direttamente sul tavolo, ideati e realizzati, su design esclusivo, da Erika e Riccardo, con una lamina in oro. Un allestimento della tavola innovativo, che può personalizzare ogni evento con estrema eleganza e con un’attenzione all’ambiente, sostituendo elementi della mise en place con decorazioni realizzate in forme, disegni e colori personalizzabili. Un dettaglio estremamente raffinato, capace di impreziosire le tavole degli eventi più ricercati in maniera elegante ed in forma eco friendly. Ad impreziosire la scenografia degli allestimenti dei tavoli, le alzate floreali, realizzate dalla flower designer Federica Ambrosini con cascate di orchidee e gocce di cristallo. Un dinner apprezzato anche dal punto di vista gastronomico quello del catering Grandi Feste che ha proposto piatti dallo straordinario equilibrio che hanno soddisfatto i palati più esigenti. L’accompagnamento musicale della Duke Orchestra di Pietro Aiello ha allietato gli ospiti con ritmi sui quali hanno ballato con Erika e Riccardo fino a tarda notte, quando il buio ha romanticamente abbracciato questo luogo dal fascino straordinario, cedendo la scena alla struggente bellezza del meraviglioso panorama aperto sulle luci della Capitale. Una serata meravigliosa ed unica, che ha riportato Roma, per una notte, al fasto di eventi di grande prestigio di cui si sente la mancanza in una Città stupenda che merita di essere teatro di manifestazioni di questo livello.