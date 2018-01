Made in Italy, il Gongorzola fa 720 milioni di euro

Continua a crescere anche nel 2017 la produzione del formaggio Gorgonzola Dop, mettendo a segno un'aumento del 3,31%, con 4.732.715 forme tra dolce e piccante, 151.560 in piu' rispetto al 2016. Dopo i due grana, fa sapere l'omonimo Consorzio, e' il terzo formaggio di latte vaccino per importanza nel panorama dei formaggi Dop italiani, con un volume d'affari al consumo di circa 720 milioni di euro.

La produzione 2017 si concentra prevalentemente nelle sei province piemontesi (3.283.258 forme prodotte); in particolare il Gorgonzola Piccante Dop, in costante crescita, rappresenta l'11% della produzione totale (518.099 forme), mentre il biologico e' una nicchia (0,95% sul totale della produzione pari a 45.140 forme).



''Siamo molto felici che il lavoro di un anno venga riconosciuto dai consumatori di tutto il mondo che dimostrano di apprezzare sempre piu' questo formaggio - commenta il presidente del Consorzio Gorgonzola Renato Invernizzi - si tratta della migliore dimostrazione che investire nel rispetto della tradizione e della qualita' attraverso un sistema di vigilanza e tutela, serve a far arrivare sul mercato un prodotto che non teme confronti ne' imitazioni''.



La qualita' e l'autenticita' del Gorgonzola, inserito nella lista dei prodotti Dop dal 1996, sono assicurate da una legislazione che definisce la zona geografica per la raccolta del latte e la stagionatura, oltre agli standard di produzione. Solamente il latte degli allevamenti bovini delle provincie di Novara, Vercelli, Cuneo, Biella, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza, Pavia e Varese, Verbano-Cusio-Ossola e il territorio di Casale Monferrato puo' essere utilizzato per produrre il Gorgonzola Dop.