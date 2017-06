Manuel Caffè lancia la nuova linea di prodotti solubili "I rapidissimi"

Dopo il lancio sul mercato di Equo Organic, il caffè Bio, Manuel Caffè svela ora il sapore dei Rapidissimi, la nuova linea di prodotti solubili, pronti in pochi minuti e carichi di gusto, a base di caffè 100% arabica, cioccolata, ginseng, orzo e nocciola.



“Visti i grandi numeri legati al consumo del caffè solubile nel mondo, siamo convinti che la nostra linea I Rapidissimi possa contribuire a soddisfare con la sua qualità le esigenze del consumatore moderno e aumentare la penetrazione anche nel mercato italiano.” sostiene Mauro De Giusti.



Una grande novità voluta dalla famiglia De Giusti, impegnata da oltre quarant’anni nella selezione delle materie prime di qualità e nella volontà di sperimentare nuovi gusti e nuove soluzioni studiate per soddisfare le necessità dei clienti anche internazionali, che apprezzano la praticità del solubile ma reclamano il gusto del caffè più raffinato.



Dal packaging elegante e moderno, i Rapidissimi si compongono di 5 nuove referenze. Miscele di qualità ottenute con speciali tecnologie di lavorazione e trasformazione, in grado di preservarne le caratteristiche e di mantenere intatte le note aromatiche del caffè. Un raffinato equilibrio di profumi e sentori, che racchiude un concentrato di creatività e piacere energizzante, in grado di divenire un prezioso alleato per chi vive in modo veloce e dinamico, ma non ha intenzione di rinunciare al gusto.

Il claim “Just ready”, presente sulla confezione, sottolinea la praticità del prodotto in risposta alle esigenze di un pubblico che vive velocemente a ritmi sostenuti.

Manuel Caffè entra in un mercato nuovo, proponendo un prodotto premium, altamente innovativo, per perseguire la propria filosofia aziendale, riservando allo stesso tempo un controllo accurato di tutte le fasi della filiera produttiva. La grande esperienza e il know-how nella valorizzazione della cultura italiana del caffè in tutto il mondo si coniuga così alla lungimiranza e alla creatività che caratterizza la produzione d’eccellenza dell’azienda.