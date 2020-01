Massimo Pica vince il Campionato italiano seniores di Cioccolateria 2020

Il trentacinquenne salernitano Massimo Pica sale sul podio più alto al Campionato italiano seniores categoria Cioccolato per la selezione della squadra italiana di pasticceria. La selezione, valida per la Coupe du Monde de la Pâtisserie, ha visto la partecipazione a Rimini dei migliori pasticceri italiani alle prese con quindici dessert al piatto al cioccolato e una scultura in cioccolato. Le composizioni dei candidati sono state giudicate da una giuria composta da grandi maestri pasticceri italiani e dal presidente onorario di giuria, il Pastry Chef francese Pierre Hermé.

Per le altre competizioni, gli altri vincitori sono risultati Andrea Restuccia per la categoria Ghiaccio e Lorenzo Puca per la categoria Zucchero. I tre vincitori parteciperanno alla Coupe du Monde che si terrà a Lione nel gennaio 2021.

Massimo Pica (al centro nella foto) nasce nel 1985 a Nocera Inferiore. Dopo alcuni anni nel mondo della ristorazione, si innamora della pasticceria. Nel 2006 apre la sua prima attività di pasticceria a Milano e nel 2013 la seconda.

Pubblica con successo il suo primo libro intitolato “Gusti, Cromie, Texture” nel 2015. A maggio 2016 apre la sua scuola di pasticceria Pica Pastry School, che immediatamente decolla diventando un punto di riferimento nel mondo della formazione di settore. Annesso alla scuola è il laboratorio di produzione che rifornisce lo store ed altri diversi negozi e ristoranti di Milano. Pica collabora inoltre con importanti nomi della moda italiana per eventi di settore. Nel 2017 nascono le collaborazioni con Valrhona Italia e Pavoni Italia. E nei prossimi mesi sono previsti due nuovi appuntamenti: l’apertura di un nuovo punto vendita a Milano e la pubblicazione del suo secondo libro.