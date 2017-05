Moët & Chandon celebra Raimonds Tomsons, The Best Sommelier of Europe & Africa

Fiumi di Champagne e un trofeo d’oro Moët & Chandon per festeggiare Raimonds Tomsons, nuovo Best Sommelier of Europe & Africa 2017, un’altra grande Celebration con l’inconfondibile stile Glam della Maison

Moët & Chandon, lo champagne dell’eccellenza e del savoir-faire dal 1743, celebra Raimonds Tomsons, vincitore del titolo di Best Sommelier of Europe & Africa 2017, evento di cui la Maison è partner. Raimonds Tomsons è il nuovo volto del panorama della Sommellerie internazionale, scoperto in occasione della semifinale della 15esima edizione dell’A.S.I. Contest of The Best Sommelier of the World, tenutasi a Mendoza (Argentina).

Durante il primo giorno di prove 37 sommelier, 34 europei e 3 africani, si sono trovati in Austria con un unico obiettivo: vincere il prestigioso titolo della sommellerie, proprio come ha fatto Arvid Rosengren a Sanremo nel 2013.

Il giorno dopo, solo 12 i protagonisti della semifinale:

Christian Jacobsen (Danimarca)

David Biraud (Francia)

Terry Kandylis (Grecia)

Julie Dupouy (Irlanda)

Raimonds Tomsons (Lettonia)

Piotr Pietras (Polonia)

Jakub Pribyl (Repubblica Ceca)

Julia Scavo (Romania)

Eric Zwiebel (Regno Unito)

Aleksandr Rassadkin (Russia)

Robert Andersson (Svezia)

Fabio Masi (Svizzera)

Ai dodici semifinalisti sono stati rivelati quasi in tempo reale i workshop e le prove da superare per far parte dei fantastici 4 (non più 3 come nelle ultime edizioni) migliori sommelier pronti a contendersi la grande finale, svoltasi a Vienna giovedì 11 Maggio. Grande suspense per i concorrenti fino all’inizio della finale quando Gérard Basset, Best Sommelier of the World 2010 e coordinatore del The Sommelier Contest Committee, ha annunciato i nomi dei 4 finalisti: Raimonds Tomsons, Julia Scavo, David Biraud e Piotr Petras.