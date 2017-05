Moët Ice Imperial e Moët Ice Imperial rosé... Because Summer Rocks!!!!

Moët Ice Impérial, il primo champagne on the rocks, protagonista delle Celebration estive internazionali più cool, rompe il taboo della tradizione e inaugura un nuovo stile, un’autentica drinking experience che coniuga champagne, ice cubes, menta, frutti di bosco e lime sorprendendo con un’esplosione di colori e profumi. Dai rooftop milanesi alle spiagge più chic, dalle celebrity pools ai super yachts, i sensi si risvegliano nei migliori “circle of friends" del mondo con Moët Ice Impérial, anche nella versione Moët Ice Impérial rosé.